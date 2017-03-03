Новосибирцев ждет резкое потепление на выходных

В марте синоптики обещают погоду теплее нормы. Фото pixabay.com
В марте синоптики обещают погоду теплее нормы. Фото pixabay.com

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — 4 и 5 марта днем в регион придет аномально теплая погода.


Сейчас Новосибирск и окрестности находятся в зоне нарастания атмосферного давления, поэтому осадки ослабевают.


 «До 6 марта они маловероятны, будет больше прояснений. Температурный фон ночью пониженный: –5…–11, местами до –17. 


Дневные температуры, напротив, выше нормы, и будут достигать +3 градусов»,


— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, вместе с прекращением снегопадов стоит ожидать ослабления ветра и появления солнца — пока в Новосибирске пасмурно и –4 градуса.


Синоптики настроены оптимистично — первая декада марта должна быть в Новосибирске выше нормы. 

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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