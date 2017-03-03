Новосибирцев ждет резкое потепление на выходных

В марте синоптики обещают погоду теплее нормы. Фото pixabay.com

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — 4 и 5 марта днем в регион придет аномально теплая погода.







Сейчас Новосибирск и окрестности находятся в зоне нарастания атмосферного давления, поэтому осадки ослабевают.





«До 6 марта они маловероятны, будет больше прояснений. Температурный фон ночью пониженный: –5…–11, местами до –17.





Дневные температуры, напротив, выше нормы, и будут достигать +3 градусов»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, вместе с прекращением снегопадов стоит ожидать ослабления ветра и появления солнца — пока в Новосибирске пасмурно и –4 градуса.







Синоптики настроены оптимистично — первая декада марта должна быть в Новосибирске выше нормы.

