Два человека погибли на пожаре во вспыхнувшей высотке на Горском (обновлено)

Пожар на Горском, 63/1. Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО
Пожар на Горском, 63/1. Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В микрорайоне Горский поздно вечером 2 марта загорелась квартира, из дома эвакуировали 52 человека. 


Пожар произошел в 13-этажном доме № 63/1. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:52. Первые пожарные подразделения прибыли на место вызова уже через 5 минут. Из квартиры на 4-м этаже в окна вырывались языки пламени и шел густой дым, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 
Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 


Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 
Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 


Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. м. Тем не менее, в 23:16 пожарным удалось остановить распространение пламени. 


Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 
Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 


Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 
Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 


«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам эвакуировали 52 человека, среди них были дети. На месте организовали пункт временного обогрева, где разместились все эвакуированные», — передали в спасательном ведомстве. 


Пожар на Горском. Видео пресс-службы ГУ МЧС по НСО 


Очевидцы в соцсетях сообщают, что одна девушка спрыгнула с балкона 4-го этажа до приезда спасателей, еще один молодой человек и девушка тоже собирались прыгать, но дождались приезда пожарных. 


По информации из достоверного источника, погибли 2 человека — мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала. 


Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 
Пожар на Горском. Фото Романа Барникова 


В МЧС уточнили, что на тушении пожара 1,5 часа работали 27 спасателей и 10 пожарных машин. Устранять последствия пожара мешали припаркованные во дворе автомобили. По словам очевидцев, проезду пожарных машин мешала «Мазда», ее около 10 человек оттаскивали на руках. 


«На месте пожара работает следственно-оперативная группа, для установления причины пожара привлекли экспертов областной инженерно-пожарной лаборатории», — подчеркнули в МЧС.


НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять обстоятельства случившегося.


Две недели назад новосибирские пожарные работали на тушении другого серьезного пожара. Тогда в микрорайоне «Гэсстроевский» дотла сгорел частный дом, под завалами нашли тело мужчины.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Дополнение: Начальник СПТ ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области» Максим Горощеня уточнил, что в доме выгорело две квартиры на площади 70 кв. м. 


В пресс-службе СКР по НСО назвали возраст погибших — мужчина и женщина были 1987 года рождения. Их тела обнаружили на лестничной площадке четвертого этажа. Пострадавшая девушка — 1994 года рождения. Она находится в больнице с отравлением угарным газом.


СК проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. 


Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, они уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. 

Ольга Власова

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