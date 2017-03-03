Два человека погибли на пожаре во вспыхнувшей высотке на Горском (обновлено)

Пожар на Горском, 63/1. Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В микрорайоне Горский поздно вечером 2 марта загорелась квартира, из дома эвакуировали 52 человека.





Пожар произошел в 13-этажном доме № 63/1. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:52. Первые пожарные подразделения прибыли на место вызова уже через 5 минут. Из квартиры на 4-м этаже в окна вырывались языки пламени и шел густой дым, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Пожар на Горском. Фото Романа Барникова





Пожар на Горском. Фото Романа Барникова







Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. м. Тем не менее, в 23:16 пожарным удалось остановить распространение пламени.







Пожар на Горском. Фото Романа Барникова







Пожар на Горском. Фото Романа Барникова







«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам эвакуировали 52 человека, среди них были дети. На месте организовали пункт временного обогрева, где разместились все эвакуированные», — передали в спасательном ведомстве.







Пожар на Горском. Видео пресс-службы ГУ МЧС по НСО





Очевидцы в соцсетях сообщают, что одна девушка спрыгнула с балкона 4-го этажа до приезда спасателей, еще один молодой человек и девушка тоже собирались прыгать, но дождались приезда пожарных.







По информации из достоверного источника, погибли 2 человека — мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала.





Пожар на Горском. Фото Романа Барникова







В МЧС уточнили, что на тушении пожара 1,5 часа работали 27 спасателей и 10 пожарных машин. Устранять последствия пожара мешали припаркованные во дворе автомобили. По словам очевидцев, проезду пожарных машин мешала «Мазда», ее около 10 человек оттаскивали на руках.







«На месте пожара работает следственно-оперативная группа, для установления причины пожара привлекли экспертов областной инженерно-пожарной лаборатории», — подчеркнули в МЧС.







НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять обстоятельства случившегося.







Две недели назад новосибирские пожарные работали на тушении другого серьезного пожара. Тогда в микрорайоне «Гэсстроевский» дотла сгорел частный дом, под завалами нашли тело мужчины.





Фото читателя НГС





Дополнение: Начальник СПТ ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области» Максим Горощеня уточнил, что в доме выгорело две квартиры на площади 70 кв. м.





В пресс-службе СКР по НСО назвали возраст погибших — мужчина и женщина были 1987 года рождения. Их тела обнаружили на лестничной площадке четвертого этажа. Пострадавшая девушка — 1994 года рождения. Она находится в больнице с отравлением угарным газом.







СК проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.





Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, они уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

