Талантливые новосибирские дети оказались склонными к самоубийству

Талантливые новосибирские дети оказались склонными к самоубийству

Школьные психологи не могут cправиться с многочисленными попытками детских суицидов, которых только за прошлый год случилось больше пяти десятков.


Об этом речь зашла на заседании комиссии по социальной политике и образованию в горсовете 2 марта.


«Попытки суицидов совершались по ряду причин. Часть попыток суицида являются демонстрационными — дети манипулируют. Это девиантное поведение, которое требует особой корректировки, работы психологов.


Кроме того, это сети социальные, где пропагандируются различные группы, дети вовлекаются в эти группы. Мы видим особый всплеск отдельных групп, мы на это обращаем внимание руководителей социальных организаций, заместителей, особенно педагогов-психологов.


Дети, очень часто подверженные попыткам суицидов, и законченные суициды по опыту прошлого года — 


это дети, требующие особого внимания в обучении, одаренные дети, дети, которые не всегда справляются со своей одаренностью, требующие индивидуального маршрута в обучении, дети, у которых родители часто завышают планку для ребенка. Ребенок не справляется с этим — он достиг определенного уровня высоты», —


рассказала на заседании комиссии начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образовательной политики мэрии Новосибирска Юлия Лигостаева.


По информации другого докладчика, начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Новосибирска Инны Воротецкой, всего в 2016 году 52 подростка попытались покончить с собой, еще 5 смогли это сделать. В 2015 году таких случаев было больше — 72 попытки и 7 смертей.


Председатель комиссии Николай Тямин предположил, что проблема суицидов связана с тем, что уровень подготовки педагогов-психологов «остается желать лучшего».


«Это явление суицидальное, оно появилось сравнительно недавно. Люди получали дипломы в свое время, и специализации в этих направлениях еще не было», — заметил Тямин, он добавил, что специалистам нужна переподготовка, чтобы уметь работать с семьями групп риска.


Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев рассказал, что на ближайшей расширенной коллегии департамента его члены обсудят вопрос, посвященный адаптации специалистов к сегодняшней ситуации. В совещании примут участие представители НГМУ и НГПУ.


«Это явление новое, суицидальные явления они были, но это были редчайшие случаи. Редчайший случай был даже на территории страны. Сегодня мы повсеместно наблюдаем», — подчеркнул Ахметгареев.


По итогам депутатской комиссии Тямин рекомендовал департаментам образования и социальной политики «провести семинарские занятия, обучения, переобучения».


Группы в соцсетях, о которых сообщила Лигостаева  — это так называемые «группы смерти». Как раньше сообщал Следственный комитет, в мае 2016 года после публикации в «Новой газете» на тему закрытых «групп смерти» во «ВКонтакте», где подростков якобы склоняют к суицидам, началась проверка. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к доведению до самоубийства (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ).


В ноябре следователи проводили обыски по этому делу и в Новосибирске, они изымали компьютеры и смартфоны у администраторов и участников опасных групп.

Елена Громкова
Фото bodnarchuk (Essentials/iStock)

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