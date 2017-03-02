Новым дирижером симфонического оркестра стал уроженец Новосибирска Томас Зандерлинг

Новым дирижером симфонического оркестра стал уроженец Новосибирска Томас Зандерлинг (фото)

В симфоническим оркестре Новосибирской филармонии меняется главный дирижер — место Гинтараса Ринкявичуса займет Томас Зандерлинг.


74-летний Томас Зандерлинг — сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат, родился в Новосибирске, однако лишь в 2009 году получил гражданство РФ.


«Ринкявичусу хочу сказать слова благодарности. Он пришел в симфонический оркестр в тяжелый период — они тогда играли в ДК Строителей в очень сложных условиях. Этот дирижер сделал самое главное — сохранил оркестр. Надо что-то менять.


У нас будет новый главный дирижер. Многие говорят, что он возрастной, но у Томаса очень молодые мозги. Думаю, оркестру очень повезло», —


рассказал сегодня на встрече с журналистами министр культуры НСО Игорь Решетников.


Томас Зандерлинг вырос в Ленинграде, где его отец руководил оркестром Ленинградской филармонии. В 1978–1983 годах был постоянным приглашенным дирижером Берлинской городской оперы. С 1992 года — главным дирижером Симфонического оркестра Осаки. С 2002 года — главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра.


Это не первая кадровая перестановка в Новосибирской филармонии. После скандального увольнения Татьяны Людмилиной на пост директора культурного учреждения в сентябре 2016 года назначили Бейбита Мухамедина.

Анна Наумцева
Фото ru.wikipedia.org

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