Новым дирижером симфонического оркестра стал уроженец Новосибирска Томас Зандерлинг

В симфоническим оркестре Новосибирской филармонии меняется главный дирижер — место Гинтараса Ринкявичуса займет Томас Зандерлинг.







74-летний Томас Зандерлинг — сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат, родился в Новосибирске, однако лишь в 2009 году получил гражданство РФ.





«Ринкявичусу хочу сказать слова благодарности. Он пришел в симфонический оркестр в тяжелый период — они тогда играли в ДК Строителей в очень сложных условиях. Этот дирижер сделал самое главное — сохранил оркестр. Надо что-то менять.





У нас будет новый главный дирижер. Многие говорят, что он возрастной, но у Томаса очень молодые мозги. Думаю, оркестру очень повезло», —





рассказал сегодня на встрече с журналистами министр культуры НСО Игорь Решетников.







Томас Зандерлинг вырос в Ленинграде, где его отец руководил оркестром Ленинградской филармонии. В 1978–1983 годах был постоянным приглашенным дирижером Берлинской городской оперы. С 1992 года — главным дирижером Симфонического оркестра Осаки. С 2002 года — главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра.





Это не первая кадровая перестановка в Новосибирской филармонии. После скандального увольнения Татьяны Людмилиной на пост директора культурного учреждения в сентябре 2016 года назначили Бейбита Мухамедина.