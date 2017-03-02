На набережной ломают ледовый городок с самой большой горкой в стране

На берегу Оби рабочие сносят ледовый городок «Морские дали».







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, сегодня, 2 марта, несколько рабочих и один автокран ломали горку, которая была украшена фигурой Нептуна. Уже полностью исчезла горка «Маяк», также на территории ледового городка лежат обломки горки «Дворец русалки». Вход на территорию городка закрыт.















Ледовый городок в Новосибирске — традиционное развлечение горожан. Этой зимой он открылся 30 декабря и был оформлен в морском стиле. Там были построены фигуры кораблей, замков и различных морских обитателей. Одна из композиций представляла собой замороженную в лед настоящую рыбу.















Главная горка — «Маяк» — в 2015 году была признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Высота конструкции была 11 м, длина ската — около 70 м.









Далеко не все отдыхающие уходили из городка целыми и невредимыми. Например, в январе 6-летний мальчик сломал ногу, катаясь на горке.