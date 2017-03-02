Благодаря приемным семьям закрыты 3 детдома, и их перестраивают в детсады

Благодаря приемным семьям закрыты 3 детдома, и их перестраивают в детсады

К концу года в Новосибирске появятся два детских сада на ул. Связистов и Гоголя.


«Мы закрыли детские дома не от того, что так захотели, а потому что там просто не стало детей», — прокомментировал 2 марта после заседания комиссии по социальной политике и образованию горсовета ее председатель Николай Тямин.


Он подчеркнул, что дети попали в приемные семьи или под опеку. Всего в городе сейчас работают три детских дома.


По его словам, три других, уже бывших детских дома (по адресам Связистов, 155, Гоголя, 25«а» и Макаренко, 17/1) сейчас передали в департамент образования.


«Теперь нужно оценить стоимость вопроса с теми требованиями новыми СНИП. Мы должны понимать на сегодняшний день финансовые затраты по восстановлению и запуску этих помещений непосредственно под детей. И понимать должны, какое количество мы охватим..


Однозначно — два детских садика будут запущены в эксплуатацию в этом году — на Гоголя и на Связистов.


В Калининском районе финансовых затрат требуется гораздо больше, и там еще требуются изыскательские работы по поводу фундамента и т.п. Если эти два здания относительно молодые — там нет проблем: там сохранили территорию, там сохранили само здание — там ремонт, небольшая реконструкция, реорганизация. Надо учитывать еще и то, что следом за этим тянется — количество сотрудников, фонд заработной платы», — пояснил Тямин.


О другом способе появления новых детских садов сообщалось в середине января — тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал с тремя застройщиками договор, чтобы разработать документы по строительству школы и детского сада на территории «Ясного берега» и «Лесоперевалки».

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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