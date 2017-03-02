Область нашла 300 миллионов на исторический парк с церковью в военном городке

Так выглядит Исторический парк на ВДНХ

Министр культуры НСО Игорь Решетников рассказал подробности реконструкции гарнизонного Дома офицеров — там будет филиал краеведческого музея, церковь и копия Исторического парка с ВДНХ.







Ранее региональное правительство сообщало, что общая стоимость проекта Исторического парка «Россия. Моя история» на ул. Военный городок — 550 млн руб. Он будет точной копией выставки, которая сейчас работает в одном из павильонов ВДНХ в Москве.





Сегодня Игорь Решетников на встрече с журналистами уточнил, что из регионального бюджета на парк потратят 300 млн.







«Пока это земля и здание Министерства обороны РФ. И мы получаем все постепенно от них. Получили сначала гарнизонный Дом офицеров без земли, как это не смешно. Вчера получил бумагу, что и земля наша. Сейчас сделали следующую заявку — напротив Дома офицеров есть большая земля и дом красивый, исторический, тоже его хотим забрать. Там есть еще ряд помещений на территории, которые мы отдадим краеведческому музею. Делаем выставочную экспозицию в четырех выставочных залах к 1 октября», — сообщил Игорь Решетников.







По его словам, на этой же территории в Октябрьском районе есть интересы и у Новосибирской епархии РПЦ. На месте одного из складов располагалась православная церковь, которую сожгли в 2009 году. Теперь минкульт и представители духовенства договариваются о восстановлении церкви.

