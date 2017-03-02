Священник на Toyota Land Cruiser попал в ДТП на заправке

Сегодня священнослужитель на внедорожнике столкнулся с трактором на автозаправке в Советском районе Новосибирска.


Священник на Toyota Land Cruiser попал в ДТП на заправке (фото)


Об этом сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, авария произошла в 15:30 на АЗС «Сибнефть» на перекрестке Бердского шоссе и ул. Русской. «Тойота Лэнд Крузер 200» заехала на заправку в то время, когда там работал снегоуборочный трактор.


«"Крузак" остановился за трактором. Тракторист его не заметил и сдал назад. В итоге у "Крузака" повреждена фара, капот, бампер и решетка. На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем "Крузака" оказался служитель церкви. [На нем] крест русский висел», — описали ситуацию в «Автоспасе» со слов аварийного комиссара.


Священник на Toyota Land Cruiser попал в ДТП на заправке (фото)


Священник на Toyota Land Cruiser попал в ДТП на заправке (фото)


Также сегодня НГС.НОВОСТИ писали о необычной аварии возле клиники Мешалкина. Женщина на «Тойоте Витц» слетела с дороги и пробила дыру в металлическом заборе.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 1603
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено