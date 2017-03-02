Священник на Toyota Land Cruiser попал в ДТП на заправке

Сегодня священнослужитель на внедорожнике столкнулся с трактором на автозаправке в Советском районе Новосибирска.









Об этом сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, авария произошла в 15:30 на АЗС «Сибнефть» на перекрестке Бердского шоссе и ул. Русской. «Тойота Лэнд Крузер 200» заехала на заправку в то время, когда там работал снегоуборочный трактор.







«"Крузак" остановился за трактором. Тракторист его не заметил и сдал назад. В итоге у "Крузака" повреждена фара, капот, бампер и решетка. На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем "Крузака" оказался служитель церкви. [На нем] крест русский висел», — описали ситуацию в «Автоспасе» со слов аварийного комиссара.













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