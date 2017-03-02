В цирке починили крышу и отремонтировали гардероб

Здание цирка до реконструкции
Здание цирка до реконструкции

В Новосибирском цирке заканчивается масштабный ремонт — уже обновили крышу, гардероб и световое оборудование, осталось заменить кресла.


Министерство культуры РФ готово помочь цирку финансово, рассказал сегодня на встрече с журналистами министр культуры НСО Игорь Решетников. 


«Когда приезжал Владимир Мединский, мы договорились, что 50 % от суммы вложит цирк, 50 % — федеральный минкульт на замену кресел. В зале сейчас из-за них проблема. Невозможно сидеть, особенно женщинам, там гвозди и все остальное торчит. Мужчинам, конечно, тоже неудобно. Надеюсь, к декабрю месяцу кресла будут», — говорит Решетников. Конкретные суммы министру пока не известны.


Игорь Решетников также сообщил, что в цирке уже полностью перестелили крышу, пол под ареной, отремонтировали один гардероб и облицевали фойе кафелем и мрамором.


«Полностью поменяли световое оборудование. Кто не знает, сейчас самый большой киноэкран у нас в цирке и самое дорогое современное кинооборудование — там же. Это все Сергей Иванович Шабаев — замечательный директор цирка. Все по его инициативе», — отметил министр.


Здание цирка — не единственный культурный объект Новосибирска, который нуждается в ремонте. И lденьги на ремонт нередко приходится собирать альтернативными способами. Например, ради ремонта консерватории знаменитые музыканты отказались от гонораров за концерт в зале им. Каца 3 марта.

Анна Наумцева
Фото Сергея Ляшко

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