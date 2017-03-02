Автором текста «Тотального диктанта» стал Леонид Юзефович

В этом году текст «Тотального диктанта» напишет писатель Леонид Юзефович





Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в Москве руководитель проекта Ольга Ребковец.





«Текст называется "Город и река". Это небольшое эссе о трех городах и трех реках, с которыми связана моя жизнь. Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ, где прошла моя юность, и Селенге, Санкт-Петербурге и Неве», — поделился Леонид Юзефович.





Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Автор детективных и исторических романов.





В этом году «Тотальный диктант» напишут 8 апреля. Подготовительные курсы начались в Новосибирске с 17 февраля. Занятия проходят на базе четырех вузов — НГУ, НГТУ, НГПУ и СИУ РАНХиГС (бывшая СибАГС). Лекции по русскому языку ведут кандидаты и доктора филологических наук, члены экспертного совета «Тотального диктанта».





Тем, кто не может прийти на занятия, подготовиться к диктанту можно на онлайн-курсах. Их запустили с 22 февраля на официальном сайте проекта, рассказали организаторы.





Первый «Тотальный диктант» прошел в 2004 году, это была студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек, отмечается на сайте проекта.





Сначала для написания диктанта выбирали отрезки из произведений классиков — «Войны и мира» Льва Толстого, «Невского проспекта» Николая Гоголя. С 2010 года авторами текстов стали писатели. За время существования акции в их число вошли Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.





В прошлом году текст написал детский писатель Андрей Усачев, а «пятерки» получили около 90 новосибирцев.