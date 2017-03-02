В забитую ливневку запустили специального робота

В Новосибирске начали прочищать ливневую канализацию — коммунальщики находят там тонны щебня и мусора, а внутри труб гуляет специальный робот.





2 марта на ул. Станционной, недалеко от остановки «Переходной мост», руководитель МУП «Гормост» Юрий Демин и сотрудники подрядчика ГК «Русич» показали журналистам, как промывают магистральные ливневые коллекторы для подготовки к весеннему паводку.











«В прошлом году был резонанс общественный после ливней, все поняли, что наша ливневка находится в состоянии ненормативном и наша задача в максимально короткий срок эти проблемы разрешить, чтобы и паводковые, и ливневые воды не доставляли нашим горожанам серьезных проблем», — сказал Юрий Демин.











Он уточнил, что протяженность ливневой канализации в Новосибирске около 500 км. Сейчас большинство магистральных коллекторов забито песком, щебнем и строительным мусором.





«Состояние магистральных ливневых коллекторов далеко от нормативного, заиленность их, которая сложилась за несколько десятилетий, достигает в некоторых местах до 90 %.





Их надо чистить, обеспечивать беспрепятственный пропуск воды», — заявил Демин.











Увидеть, что происходит внутри коллектора, коммунальщики могут с помощью теледиагностического комплекса, купленного властями в 2012 году за 6,5 млн руб. Водитель-оператор Григорий Бартель рассказал, что в коллектор опускают специального робота на колесах.





«Он может смотреть, диагностировать швы, проверять, сломаны трубы или нет. Это не просто разведка, у него есть датчик GPS, он может делать в коммуникации картографию», — похвалил робота специалист.











Рекорд исследования канализации роботом за один день — 1,5 км, припомнил Бартель.





Канализация глазами робота





В этом году городские власти заключили с ГК «Русич» контракт на 7 млн руб. Со 2 февраля сотрудники компании промывают коллекторы на Станционной, Новосибирской, Пархоменко, Пермской. Специалисты работают почти круглосуточно, нужно успеть завершить работы до паводка.





«Мы решили технику не распылять по городу, а целенаправленно разрубить узел, который [идет] по улицам, которые примыкают к пл. Труда и Энергетиков. На Новосибирской и Пермской из-за зауженности дороги подрядчик работает ночью, на Станционной — и днем, и ночью. Здесь работы фактически завершили», — уточнил Демин.











Гендиректор ГК «Русич» Михаил Ефременко пояснил, что сейчас в Новосибирске работают 4–5 спецмашин и насосов и едет еще 4 комплекса для промывки каналов — из Красноярска, Томска и два из Москвы. По муниципальному контракту специалисты компании будут работать и на ликвидации аварий в зонах подтопления, в низких местах на дорогах.





По мнению Юрия Демина, чтобы полностью прочистить ливневую канализацию и забыть о затопленных дорогах, нужно несколько лет.





«Надеюсь, через 4–5 лет город забудет о проблемах, которые существуют в сети ливневой канализации», — добавил он.









В этом году из-за обильно выпавшего снега новосибирские власти начали готовиться к паводку с января. В мэрии рассказали, что тающий снег грозит многоквартирным и частным домам, дачам, дорогам, мостам во всех частях города.

