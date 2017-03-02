В забитую ливневку запустили специального робота

В Новосибирске начали прочищать ливневую канализацию — коммунальщики находят там тонны щебня и мусора, а внутри труб гуляет специальный робот.


2 марта на ул. Станционной, недалеко от остановки «Переходной мост», руководитель МУП «Гормост» Юрий Демин и сотрудники подрядчика ГК «Русич» показали журналистам, как промывают магистральные ливневые коллекторы для подготовки к весеннему паводку.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


«В прошлом году был резонанс общественный после ливней, все поняли, что наша ливневка находится в состоянии ненормативном и наша задача в максимально короткий срок эти проблемы разрешить, чтобы и паводковые, и ливневые воды не доставляли нашим горожанам серьезных проблем», — сказал Юрий Демин.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


Он уточнил, что протяженность ливневой канализации в Новосибирске около 500 км. Сейчас большинство магистральных коллекторов забито песком, щебнем и строительным мусором.


«Состояние магистральных ливневых коллекторов далеко от нормативного, заиленность их, которая сложилась за несколько десятилетий, достигает в некоторых местах до 90 %.


 Их надо чистить, обеспечивать беспрепятственный пропуск воды», — заявил Демин.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


Увидеть, что происходит внутри коллектора, коммунальщики могут с помощью теледиагностического комплекса, купленного властями в 2012 году за 6,5 млн руб. Водитель-оператор Григорий Бартель рассказал, что в коллектор опускают специального робота на колесах.


«Он может смотреть, диагностировать швы, проверять, сломаны трубы или нет. Это не просто разведка, у него есть датчик GPS, он может делать в коммуникации картографию», — похвалил робота специалист.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


Рекорд исследования канализации роботом за один день — 1,5 км, припомнил Бартель.


Канализация глазами робота
Канализация глазами робота


В этом году городские власти заключили с ГК «Русич» контракт на 7 млн руб. Со 2 февраля сотрудники компании промывают коллекторы на Станционной, Новосибирской, Пархоменко, Пермской. Специалисты работают почти круглосуточно, нужно успеть завершить работы до паводка.


«Мы решили технику не распылять по городу, а целенаправленно разрубить узел, который [идет] по улицам, которые примыкают к пл. Труда и Энергетиков. На Новосибирской и Пермской из-за зауженности дороги подрядчик работает ночью, на Станционной — и днем, и ночью. Здесь работы фактически завершили», — уточнил Демин.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


Гендиректор ГК «Русич» Михаил Ефременко пояснил, что сейчас в Новосибирске работают 4–5 спецмашин и насосов и едет еще 4 комплекса для промывки каналов — из Красноярска, Томска и два из Москвы. По муниципальному контракту специалисты компании будут работать и на ликвидации аварий в зонах подтопления, в низких местах на дорогах.


По мнению Юрия Демина, чтобы полностью прочистить ливневую канализацию и забыть о затопленных дорогах, нужно несколько лет. 


«Надеюсь, через 4–5 лет город забудет о проблемах, которые существуют в сети ливневой канализации», — добавил он.


В забитую ливневку запустили специального робота (фото)


В этом году из-за обильно выпавшего снега новосибирские власти начали готовиться к паводку с января. В мэрии рассказали, что тающий снег грозит многоквартирным и частным домам, дачам, дорогам, мостам во всех частях города.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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