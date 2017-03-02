Владельцы новосибирской компании заработали на госконтрактах 28 миллиардов

Владельцы новосибирской фармацевтической компании «Катрен» попали в двадцатку получателей самых крупных госзаказов по версии журнала Forbes.





В среду, 1 марта, Forbes опубликовал рейтинг «Короли госзаказа – 2017», в который включил предпринимателей, которые получили самые крупные государственные подряды в прошлом году. Чтобы вычислить лидеров, составители рейтинга изучили только те госзакупки, которые превышали 1 млрд руб. После этого аналитики рассчитали, на какую долю от этих госконтрактов могут претендовать участники рейтинга, если исходить из их долей в компаниях-подрядчиках.







В итоге 17-е место в рейтинге заняли совладельцы научно-производственной компании «Катрен» Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов с подрядами от государственных медицинских организаций на 28 млрд руб.











Группа компаний «Катрен» — официальный дистрибьютор крупных российских и зарубежных производителей лекарств, БАДов, медицинских изделий и косметики. Как напоминает Forbes, Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов создали «Катрен» в 1993 году.







«В группу входят также украинский дистрибьютор "Вента. ЛТД", белорусский "Доминантафарм", казахстанский ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" и аптечная сеть "Мелодия здоровья", которая в 2016 году входила в топ-5 крупнейших по числу аптек. Всего у "Катрена" 22 филиала, компания работает более чем с 700 поставщиками», — отмечают составители рейтинга.







По данным «СПАРК-Интерфакс», Леониду Конобееву принадлежит 52,77 % в уставном капитале ОАО «Катрен», а Владимиру Спиридонову — 21,52 %.





Возглавили рейтинг Forbes бизнесмены Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев — владельцы уфимской компании «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "Петон"». Их доход от госзаказов «Газпрома» в прошлом году составил 176 млрд руб.





Ранее на этой неделе Forbes представил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, в который в том числе вошла новосибирская компания «2ГИС».

