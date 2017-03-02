Мэрия отбилась от «Сибмоста» в суде по долгу за Бугринский мост

Мэрия отбилась от «Сибмоста» в суде по долгу за Бугринский мост

Мэрия Новосибирска выиграла суд у «Сибмоста» в апелляционной инстанции. 


«Город не должен 2,5 млрд руб. Всех поздравляем!» — написал на своей странице в соцсети Facebook вице-мэр Новосибирска Артем Скатов.


У иска давняя история — он рассматривался c осени 2014 года. Сначала Арбитражный суд НСО иск «Сибмоста» отклонил, но вторая инстанция вернула его на новое рассмотрение. Менялись и исковые требования — изначально «Сибмост» требовал у мэрии всего 1,5 млн руб., но потом уточнил требования до 2,5 млрд руб. В такую сумму подрядчик оценил свои убытки в связи с проволочками из-за выделения земельных участков для стройки.


«Поводом для иска стало несвоевременное исполнение заказчиком обязательств по предоставлению подрядчику фронта работ. Это потребовало серьезного увеличения сроков контракта, в связи с чем увеличилась стоимость строительства объекта, а подрядчик понес убытки», — говорила ранее пресс-секретарь «Сибмоста» Ольга Кочетова.


В ноябре арбитраж удовлетворил иск «Сибмоста» к городским властям. «АО "Сибмост" понесло реальные убытки — потратило на возведение объекта больше средств, чем было определено в контракте изначально», — объяснялось принятое решение в документе суда. 


Мэрия не согласилась с доводами суда и подала апелляцию. Анатолий Локоть тогда заявил на встрече с журналистами, что мэрия считает этот иск необоснованным и будет обжаловать решение в случае необходимости в Верховном суде. 


«Получается, каждый житель Новосибирска будет оплачивать из своего кармана этот иск. Это недопустимо», — заявил тогда мэр.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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