Остановки с узором из мозаики снесли ради павильонов с банкоматами

Остановки с узором из мозаики снесли ради павильонов с банкоматами (фото)

В поселке Краснообск Новосибирской области снесли три остановки с мозаикой — вместо них поставят современные павильоны с банкоматами.


Одну из последних остановок с мозаикой — «Институты» — снесли 28 февраля. «Таких [павильонов] с мозаикой у нас было четыре. Первый снесли на остановке "Больница", вместо него поставили павильон Сбербанка. Сейчас разобрали на остановках "Школа" и "Институты". Остался последний на въезде в Краснообск, но после пуска развязки эта остановка не используется», — рассказала жительница Краснообска Наталья Калиновская.


Определенного рисунка из мозаики на павильонах не было, были выложены разноцветные линии, рассказали жители поселка.


 Они утверждают, что остановки были комфортные и гармонично вписывались в общий облик. 


«Они в стиле поселка, были сделаны в то время, когда создавался поселок. На них была мозаика. Просто так, без обсуждения с жителями, взяли все и убрали», — сетует общественник Александр Мищенков.


Плиты, оставшиеся от остановки «Институты»
Плиты, оставшиеся от остановки «Институты»


В администрации поселка Краснообск корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что никакой культурной ценности остановки не представляли


«Они в аварийном состоянии [были], старые — железобетонные конструкции, многолетняя эксплуатация, коррозия элементов. У нас есть более современные павильоны, совмещенные с банкоматами, правильно оформленными торговыми павильонами», — прокомментировал начальник отдела строительства и ЖКХ Игорь Худорожков.


Исчезнувшие вместе с остановками панно не первые пропавшие мозаики в Новосибирской области. Несколько лет назад возле Дома проектных институтов на пл. Калинина исчезло абстрактное мозаичное панно авторства Заслуженного художника РФ Владимира Сокола.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено Александром Мищенковым (1), Полины Адамовой (2)

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