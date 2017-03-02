Остановки с узором из мозаики снесли ради павильонов с банкоматами

В поселке Краснообск Новосибирской области снесли три остановки с мозаикой — вместо них поставят современные павильоны с банкоматами.





Одну из последних остановок с мозаикой — «Институты» — снесли 28 февраля. «Таких [павильонов] с мозаикой у нас было четыре. Первый снесли на остановке "Больница", вместо него поставили павильон Сбербанка. Сейчас разобрали на остановках "Школа" и "Институты". Остался последний на въезде в Краснообск, но после пуска развязки эта остановка не используется», — рассказала жительница Краснообска Наталья Калиновская.







Определенного рисунка из мозаики на павильонах не было, были выложены разноцветные линии, рассказали жители поселка.





Они утверждают, что остановки были комфортные и гармонично вписывались в общий облик.





«Они в стиле поселка, были сделаны в то время, когда создавался поселок. На них была мозаика. Просто так, без обсуждения с жителями, взяли все и убрали», — сетует общественник Александр Мищенков.







Плиты, оставшиеся от остановки «Институты»







В администрации поселка Краснообск корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что никакой культурной ценности остановки не представляли





«Они в аварийном состоянии [были], старые — железобетонные конструкции, многолетняя эксплуатация, коррозия элементов. У нас есть более современные павильоны, совмещенные с банкоматами, правильно оформленными торговыми павильонами», — прокомментировал начальник отдела строительства и ЖКХ Игорь Худорожков.







Исчезнувшие вместе с остановками панно не первые пропавшие мозаики в Новосибирской области. Несколько лет назад возле Дома проектных институтов на пл. Калинина исчезло абстрактное мозаичное панно авторства Заслуженного художника РФ Владимира Сокола.

