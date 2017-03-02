Новосибирцев попросили подарить тюльпаны девушкам в больнице

Благотворительный фонд «Защити жизнь» попросил новосибирцев подарить цветы девочкам и женщинам, лежащим сейчас в больнице, чтобы пациенткам было проще выздороветь.





«Мы все очень любим делать подарки, мальчики, которые проходят лечение в больнице, — не исключение. Поэтому мы решили им немного помочь порадовать мам и соседок по палате. А радоваться им очень важно — психонейроиммунология вообще утверждает, что положительные эмоции способствуют повышению иммунитета, а значит, помогают выздороветь», — объяснила психолог фонда Василина Курьянова.







Фонд «Защити жизнь» собирает цветы на 8 Марта для отделения детской онкогематологии Центральной районной больницы в Краснообске уже во второй раз. Букеты предназначены для маленьких пациенток и их мам — сейчас в отделении лежит 40 детей.







По цветам есть несколько ограничений: нельзя приносить цветы в горшках, только срезанные (в отделении не должно быть земли), также запрещены «травмирующие элементы» — например, шипы, предупредили в фонде.





«Не стоит дарить цветы с резким запахом — например, лилии и нарциссы», — отметили организаторы, добавив, что идеальные цветы для пациенток — тюльпаны, они соответствуют всем требованиям.







Цветы в отделение привезут волонтеры фонда, лично подарить букеты нельзя. В фонде пояснили, что волонтеры проходят специальные тренинги, на которых учатся общаться с больными, кроме того, они должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. «В отделении лежат дети с ослабленным иммунитетом, им ни в коем случае нельзя заражаться — организм может не справиться даже с обычной простудой», — заключили в «Защити жизнь».







С 7:30 до 14:30 букеты можно принести в кондитерскую «Кузина» на Красном пр., 17, а в 14:30 их заберут сотрудники фонда и отвезут в больницу







Другой благотворительный фонд «Солнечный город» предложил отказаться на 8 Марта от традиционных подарков и потратить деньги на проект «Новая семья», который помогает детям устроиться в семью.





«Мы искренне верим в то, что настоящий мужчина сможет пережить 23 февраля без носков, а заботливая женщина легко простит отсутствие букетов на 8 Марта, а вот ребенку семья необходима», — заверили в «Солнечном городе».







На зимних праздниках новосибирцы подключились к масштабной благотворительной акции и передали сотням детей подарки на Новый год вместо их родителей.

