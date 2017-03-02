Новосибирцев попросили подарить тюльпаны девушкам в больнице

Благотворительный фонд «Защити жизнь» попросил новосибирцев подарить цветы девочкам и женщинам, лежащим сейчас в больнице, чтобы пациенткам было проще выздороветь. 


Новосибирцев попросили подарить тюльпаны девушкам в больнице

«Мы все очень любим делать подарки, мальчики, которые проходят лечение в больнице, — не исключение. Поэтому мы решили им немного помочь порадовать мам и соседок по палате. А радоваться им очень важно — психонейроиммунология вообще утверждает, что положительные эмоции способствуют повышению иммунитета, а значит, помогают выздороветь», — объяснила психолог фонда Василина Курьянова. 


Фонд «Защити жизнь» собирает цветы на 8 Марта для отделения детской онкогематологии Центральной районной больницы в Краснообске уже во второй раз. Букеты предназначены для маленьких пациенток и их мам — сейчас в отделении лежит 40 детей.


По цветам есть несколько ограничений: нельзя приносить цветы в горшках, только срезанные (в отделении не должно быть земли), также запрещены «травмирующие элементы» — например, шипы, предупредили в фонде.


«Не стоит дарить цветы с резким запахом — например, лилии и нарциссы», — отметили организаторы, добавив, что идеальные цветы для пациенток — тюльпаны, они соответствуют всем требованиям.


Цветы в отделение привезут волонтеры фонда, лично подарить букеты нельзя. В фонде пояснили, что волонтеры проходят специальные тренинги, на которых учатся общаться с больными, кроме того, они должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. «В отделении лежат дети с ослабленным иммунитетом, им ни в коем случае нельзя заражаться — организм может не справиться даже с обычной простудой», — заключили в «Защити жизнь».


С 7:30 до 14:30 букеты можно принести в кондитерскую «Кузина» на Красном пр., 17, а в 14:30 их заберут сотрудники фонда и отвезут в больницу


Другой благотворительный фонд «Солнечный город» предложил отказаться на 8 Марта от традиционных подарков и потратить деньги на проект «Новая семья», который помогает детям устроиться в семью. 


«Мы искренне верим в то, что настоящий мужчина сможет пережить 23 февраля без носков, а заботливая женщина легко простит отсутствие букетов на 8 Марта, а вот ребенку семья необходима», — заверили в «Солнечном городе».


На зимних праздниках новосибирцы подключились к масштабной благотворительной акции и передали сотням детей подарки на Новый год вместо их родителей

Мария Морсина
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 5703
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено