«Электронный город» сменил владельцев и рассказал о последствиях для абонентов

«Электронный город» сменил владельцев и рассказал о последствиях для абонентов

Холдинг «ЭР-Телеком» закрыл сделку по покупке крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком», работающего под брендом «Электронный город».


О сделке сегодня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «ЭР-Телекому», который работает в Новосибирске под брендом «Дом.ру». Продажу «Электронного города» подтвердил НГС.НОВОСТИ генеральный директор новосибирской компании Олег Игнатенко.


В январе покупку «Новотелекома» одобрила Федеральная антимонопольная служба России, тогда эксперты оценивали возможную сделку в диапазоне 34–40 млн долл.


Руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин сообщил НГС.НОВОСТИ, что


компания сохранит штат сотрудников, в том числе топ-менеджмент, и будет дальше работать под брендом «Электронный город», параллельно в Новосибирске продолжит оказывать услуги и «Дом.ру».


Вопрос о полной интеграции «Новотелекома» в новую материнскую компанию сейчас не стоит, подчеркивает Дмитрий Мишин.


«Для пользователей ничего не изменится — сохранятся те же заключенные договоры с ООО "Новотелеком" юрлицом, все сервисы и линейка тарифов», — говорит представитель компании. В частности, в Новосибирске продолжит работать колл-центр «Электронного города» — это, как надеются в компании-провайдере, позволит и дальше оперативно реагировать на заявки абонентов.


В то же время в перспективе абоненты «Электронного города» могут получить более широкие возможности доступа к телевизионному контенту, который предлагает «ЭР-Телеком» как крупный федеральный оператор, продолжает Дмитрий Мишин. Также «Электронный город» после планирует начать массовые подключения абонентов в частном секторе Новосибирска.


Справка: ООО «Новотелеком» — крупнейший новосибирский интернет-провайдер. Предоставляет услуги доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения, видеоконтроля, домофонов. По собственным данным, занимает первое место на рынке ШПД Новосибирска с долей 33,5 %. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель ООО «Новотелеком» — кипрская KRISALE LIMITED. Выручка «Новотелекома» в 2015 году составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 117,5 млн руб. АО «ЭР-Телеком Холдинг» зарегистрировано в Перми, принадлежит кипрской ER-Telecom Holding Limited. Выручка пермского провайдера в 2015 году составила 18 млрд руб., чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. Под брендом «Дом.ру» компания обслуживает абонентов в более чем 40 городах в Уральском, Северо-Западном, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Михаил Руднев
Фото Густаво Зырянова

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