Бывший директор филармонии Людмилина запустила свой бизнес

Бывший директор филармонии Людмилина запустила свой бизнес (фото)

Экс-директор Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина возглавила собственную компанию и будет проводить мероприятия в Экспоцентре.


«Имея возможность спокойно все обдумать, соотнести свои мысли и желания с реалиями сегодняшнего дня, я решила, что работы в государственных структурах, которой я отдала более 20 лет, достаточно. Заниматься исключительно сферой культуры мне не интересно. Обдумав и взвесив все предложения, в том числе и из других городов, я решила не зависеть более ни от кого», — привели слова Татьяны Людмилиной  в компании ExpoEvents.


Первым мероприятием, которое проведет компания, станет мотивационная программа «Жизнь после Олимпа». Для участия в этом событии в Новосибирск в конце мая приедут бизнес-лидеры и топ-менеджеры Оргкомитета Олимпиады в Сочи-2014, пояснили в компании.


Это и другие мероприятия будут проходить на площадке Экспоцентра. На август здесь намечено проведение Большой школьной ярмарки, а на декабрь — Главной елки Сибири.


«<...> Моя основная цель — открыть для новосибирцев то, что сегодня им по ряду причин недоступно. В наших планах — просветительские, политологические, культурно-развлекательные, выставочные и другие мероприятия, в том числе и социально значимые <...>», — пояснила экс-директор филармонии.


Татьяна Людмилина покинула пост директора филармонии в конце сентября. На ее место назначили директора государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» Бейбита Мухамедина.

Ольга Власова
Фото Майи Шелковниковой (РИА Новости)

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