Космонавт сделал красивый кадр Новосибирска с борта МКС

Новосибирск сфотографировали с борта МКС — на снимке видны левый и правый берег города, а также все мосты.


Космонавт сделал красивый кадр Новосибирска с борта МКС (фото)


Снимок сделал космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Фотография появилась в официальном паблике Роскосмоса во «ВКонтакте» вечером 1 марта и набрала около 400 «лайков».


Сергей Рыжиков находится на МКС с 21 октября 2016 года. Сергей — командир корабля «Союз МС-02», отправился в космос вместе с бортинженером Андреем Борисенко и бортинженером командира экспедиции МКС-50 Робертом Шейном Кимброу.


В последнее время космонавты МКС активно делятся с пользователями Сети фотографиями с орбиты. Космонавты ведут официальный аккаунт в Instagram с 2014 года.


Наблюдать за космосом новосибирцы могут в Большом новосибирском планетарии, где недавно установили удобные кресла с разным наклоном. А весной в городе начнут проводить вечера тротуарной астрономии.

Ольга Власова
Фото Сергея Рыжикова, предоставлено Госкорпорацией «РОСКОСМОС»

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