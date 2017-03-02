Космонавт сделал красивый кадр Новосибирска с борта МКС

Новосибирск сфотографировали с борта МКС — на снимке видны левый и правый берег города, а также все мосты.









Снимок сделал космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Фотография появилась в официальном паблике Роскосмоса во «ВКонтакте» вечером 1 марта и набрала около 400 «лайков».





Сергей Рыжиков находится на МКС с 21 октября 2016 года. Сергей — командир корабля «Союз МС-02», отправился в космос вместе с бортинженером Андреем Борисенко и бортинженером командира экспедиции МКС-50 Робертом Шейном Кимброу.





В последнее время космонавты МКС активно делятся с пользователями Сети фотографиями с орбиты. Космонавты ведут официальный аккаунт в Instagram с 2014 года.







Наблюдать за космосом новосибирцы могут в Большом новосибирском планетарии, где недавно установили удобные кресла с разным наклоном. А весной в городе начнут проводить вечера тротуарной астрономии.