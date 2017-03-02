«Магнит» построит под Новосибирском склады за 2 миллиарда

Гипермаркет «Магнит» на ул. Приморской (ОбьГЭС)
Гипермаркет «Магнит» на ул. Приморской (ОбьГЭС)

Крупный ритейлер «Магнит» запланировал построить в Новосибирской области огромный торгово-распределительный центр.


«Мы приветствуем, мы не препятствуем, никаких противоречий в этом нет. Когда они будут распространять свои товарные цепочки с участием наших товаропроизводителей, которые здесь по всей территории до 300–350 км от Новосибирска, — для нас это плюс, экономически абсолютно выверен», — сообщил журналистам в среду, 1 марта, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


По его словам, для строительства торгово-распределительного центра «Магниту» понадобится участок земли примерно в 20 га. Объем инвестиций в этот проект оценивается чуть больше чем в 2 млрд руб.


«Будет идти работа по подбору участка, она предварительно уже ведется. Потом будем рассматривать возможности мер поддержки с помощью нашего бюджета этому проекту», — заявил глава региона, уточнив, что говорить о сроках строительства пока еще рано.


На новосибирский рынок торговая сеть «Магнит» вышла в мае 2014 года. Через год с небольшим здесь открылся первый гипермаркет «Магнит», сейчас их уже два, причем второй работает в отдельно стоящем здании.  Также, по информации 2ГИС, в Новосибирске и пригородах насчитывается 77 супермаркетов этого ритейлера и 38 магазинов «Магнит Косметик». 

Ольга Хмелевская 
Фото Никиты Кобец

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