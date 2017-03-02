В 36 дворах в Центральном округе расширят парковки и починят тротуары

В 36 дворах в Центральном округе расширят парковки и починят тротуары (список)

Департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска объявил аукцион на ремонт нескольких десятков дворов в центре города.


Сейчас департамент собирает заявки от компаний, готовых отремонтировать дворы.


Начальная сумма контракта составляет более 16,8 млн руб., победитель определится 27 марта, работы профинансирует бюджет Новосибирска.


Подрядчик должен будет с 15 мая по 30 июня 2017 года отремонтировать дворы по следующим адресам:


ул. Гоголя, 27;


ул. Ипподромская, 32;


ул. Фрунзе, 57;


ул. Серебренниковская, 2/1;


ул. Советская, 32;


ул. Дачная, 32, 34, 34/1, 36, 38;


ул. Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2;


ул. Северная, 29, 29/1;


ул. Залесского, 7;


ул. Фабричная, 19«б», 19«в», 17;


ул. Д. Ковальчук, 2/1;


ул. Д. Ковальчук, 18, 73;


ул. Челюскинцев, 48, 52, 54;


ул. Ипподромская, 29;


ул. Крылова, 66;


Мочищенское шоссе, 10;


ул. Ипподромская, 27;


ул. Советская, 4;


ул. Кропоткина, 128, 126.


В перечне работ — ремонт и обустройство проездов и тротуаров, расширение парковок.


Ранее НГС сообщал, что власти Новосибирска заказали в восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

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