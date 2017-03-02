В 36 дворах в Центральном округе расширят парковки и починят тротуары
Департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска объявил аукцион на ремонт нескольких десятков дворов в центре города.
Сейчас департамент собирает заявки от компаний, готовых отремонтировать дворы.
Начальная сумма контракта составляет более 16,8 млн руб., победитель определится 27 марта, работы профинансирует бюджет Новосибирска.
Подрядчик должен будет с 15 мая по 30 июня 2017 года отремонтировать дворы по следующим адресам:
ул. Гоголя, 27;
ул. Ипподромская, 32;
ул. Фрунзе, 57;
ул. Серебренниковская, 2/1;
ул. Советская, 32;
ул. Дачная, 32, 34, 34/1, 36, 38;
ул. Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2;
ул. Северная, 29, 29/1;
ул. Залесского, 7;
ул. Фабричная, 19«б», 19«в», 17;
ул. Д. Ковальчук, 2/1;
ул. Д. Ковальчук, 18, 73;
ул. Челюскинцев, 48, 52, 54;
ул. Ипподромская, 29;
ул. Крылова, 66;
Мочищенское шоссе, 10;
ул. Ипподромская, 27;
ул. Советская, 4;
ул. Кропоткина, 128, 126.
В перечне работ — ремонт и обустройство проездов и тротуаров, расширение парковок.
Ранее НГС сообщал, что власти Новосибирска заказали в восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей.
Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич