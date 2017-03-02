В Новосибирске вошли в моду необычные «крафтовые» пельмени


В Новосибирске вошли в моду необычные «крафтовые» пельмени (фото)

В Кольцово на прошлой неделе заработала «Крафтовая пельменная PRO-TESTO» — до этого в самом Новосибирске появилось 2 подобных заведения.


Главное блюдо в PRO-TESTO — пельмени и вареники, которые готовятся здесь же на открытой кухне. 


В Новосибирске вошли в моду необычные «крафтовые» пельмени (фото)


Кафе открыли супруги Юлия и Андрей Быковы, для которых это первый опыт в бизнесе. Как рассказала сама Юлия, для нее этот проект стал естественным продолжением карьеры — до этого она 10 лет работала по специальности «технолог пищевого производства». А вот ее супругу пришлось резко изменить сферу деятельности — до этого он работал в продажах. Кроме них в кафе работает еще два человека.


В Новосибирске вошли в моду необычные «крафтовые» пельмени (фото)


Это первая в Новосибирске пельменная, которая решила использовать в названии слово «крафтовый». 


Как объяснила Юлия Быкова, этим начинающие предприниматели хотели подчеркнуть исключительно ручной характер производства и следование авторским рецептам.


В заведении часть пельменей делается из теста с естественными красителями: свеклой, шпинатом, куркумой, паприкой и т.д.. Кроме того, как подчеркивает Быкова, продукты для начинки пельменная закупает у крестьянских хозяйств.


Цена на пельмени в PRO-TESTO начинаются со 100 руб. за порцию (12 пельменей с курицей). Вареники стоят от 80 руб. Самое дорогое блюдо — пельмени с говядиной — стоят 200 руб. за большую порцию (24 штуки).


PRO-TESTO не единственное новое заведение, которое делает упор на необычные пельмени, сделанные на месте. 


В середине февраля на пр. Димитрова, 12 заработало небольшое заведение Dumpling & Creps, специализирующееся на пельменях и блинах. Здесь можно заказать «пельмени по-баргузински» — с бараниной и защеплённые особым образом (120 руб. порция), японские гёдза (120 руб.), бурятские буузы (40 руб. штука) и т.д. 


В Новосибирске вошли в моду необычные «крафтовые» пельмени (фото)


Первым же проектом такого типа в этом году стало кафе «Мастерская еды», где пельмени и вареники также делают на месте на открытой кухне.

Стас Соколов
Фото Юлии Быковой (1–3), автора (4)

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