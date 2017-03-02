Названа профессия с самым серьезным падением зарплат в 2016 году

Названа профессия с самым серьезным падением зарплат в 2016 году

За год средняя начисленная зарплата в Новосибирской области увеличилась на 1763 руб., при этом в некоторых сферах экономики зарплаты упали.


Если в 2015 году она составляла 28 105 руб., то в 2016 году — 29 868 руб., сообщили в Новосибирскстате.


Самыми состоятельными по итогам 2016 года оказались работники финансового сектора. Именно в этой отрасли статистики обнаружили самый высокий уровень средних зарплат — 58 967 руб. в месяц. Эта же сфера оказалась лидером по росту заработков: за год среднемесячная начисленная зарплата у новосибирских финансистов увеличилась на 6213 руб.


На 2-м месте по размеру средней зарплаты оказались сферы социального страхования, государственного управления и обеспечения военной безопасности (40 245 руб.). Также в тройке лидеров — сфера добычи полезных ископаемых, работникам которой в 2016 году начислили в среднем по 36 688 руб. в месяц.


Самые маленькие зарплаты — у работников гостиниц и ресторанов (15 796 руб.) и у представителей сферы сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (16 959 руб.). 


Падением заработков отличилась сфера строительства: ее работники потеряли в зарплате в среднем 1051 руб. по сравнению с 2015 годом. Таким образом, их средняя зарплата сократилась до 21 823 руб., отмечают статистики.


В целом по Сибири средняя зарплата в 2016 году оказалась выше новосибирской — 31 383 руб. Лидером по размеру средней зарплаты стал Красноярский край (38 361 руб. в месяц), а самый низкий уровень заработков статистики зафиксировали в Алтайском крае (21 185 руб.).


Ранее аналитики сайта Зарплата.ру опросили 1254 новосибирцев и узнали, что в прошлом году зарплата снизилась у 38 % из них.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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