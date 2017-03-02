К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь

Утром 2 марта новосибирцы собрались в длинную очередь, чтобы подать заявление на регистрацию брака во Дворце бракосочетания.


«Сегодня началась запись на август», — сказали в отделе ЗАГС Центрального округа, который расположен во Дворце бракосочетания. Представителям загса неизвестны другие возможные причины очередей.


К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь (фото)


К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь (фото)


К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь (фото)


К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь (фото)


К Дворцу бракосочетания выстроилась длинная очередь (фото)


В этом году новосибирцы уже не первый раз выстраиваются в очередь во Дворец бракосочетания. Они делали это также 2 февраля, чтобы пожениться в красивую дату — 07.07.2017.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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