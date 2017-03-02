Власти почистили опасный переход у «Студенческой»

Власти почистили опасный переход у «Студенческой» (видео)

В Ленинском районе Новосибирска почистили опасный скользкий спуск к пешеходному переходу возле станции метро «Студенческая».


«Работы по очистке от наледи пешеходного перехода по ул. Геодезической в районе многоквартирного жилого дома № 11 выполнены 1.03.2017 г. силами МКУ города Новосибирска "ДЭУ № 3". По состоянию на сегодняшний день вышеуказанный пешеходный переход находится в удовлетворительном состоянии», — ответили утром 2 марта в пресс-центре мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ.


Проблему опасного перехода в начале недели поднял новосибирский журналист Дмитрий Кондратьев, который заметил, что на дорожке через улицу Геодезическую, которая ведет к станции метро «Студенческая», постоянно падают люди.


Он снял ситуацию на видео и разместил на своей личной странице «ВКонтакте». После этого жительница города Анастасия Жаркова увидела ролик и обратилась в администрацию района, сообщив им об опасности.



Елена Громкова
Видео Дмитрия Кондратьева, vk.com/kondratushkin

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