Власти почистили опасный переход у «Студенческой»

В Ленинском районе Новосибирска почистили опасный скользкий спуск к пешеходному переходу возле станции метро «Студенческая».







«Работы по очистке от наледи пешеходного перехода по ул. Геодезической в районе многоквартирного жилого дома № 11 выполнены 1.03.2017 г. силами МКУ города Новосибирска "ДЭУ № 3". По состоянию на сегодняшний день вышеуказанный пешеходный переход находится в удовлетворительном состоянии», — ответили утром 2 марта в пресс-центре мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ.







Проблему опасного перехода в начале недели поднял новосибирский журналист Дмитрий Кондратьев, который заметил, что на дорожке через улицу Геодезическую, которая ведет к станции метро «Студенческая», постоянно падают люди.







Он снял ситуацию на видео и разместил на своей личной странице «ВКонтакте». После этого жительница города Анастасия Жаркова увидела ролик и обратилась в администрацию района, сообщив им об опасности.







