Девять школ закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Девять школ закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

9 новосибирских школ и 7 детсадов полностью закрыли на карантин — взрослые и дети продолжают болеть гриппом и ОРВИ.


За неделю в новосибирские поликлиники обратились 22 464 человека, у большинства из них ОРВИ. Диагноз «грипп» поставили 42 больным, сообщили в Роспотребнадзоре по НСО.


Как уточнили в ведомстве, больных понемногу становится меньше. На этой неделе заболевших на 2,4 % меньше, чем на прошлой. Кроме взрослых простуду в основном подхватывают дети в возрасте от 3 до 14 лет. 


«По результатам лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В», — разъяснили в Роспотребнадзоре.


Полностью закрыли на карантин 7 детских садов и 9 школ. Еще в 17 новосибирских школах и 52 садиках детям не разрешили приходить частично.


Ранее в новосибирском министерстве здравоохранения поясняли, что сейчас, в эпидемиологический сезон, руководители детсадов и школ обязаны каждую неделю проводить мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Собранную информацию нужно отправлять в областной Центр гигиены и эпидемиологии.


По правилам, если в классе или группе болеют 20 % человек, а по всей школе ОРВИ у трети учащихся, директор должен сообщить об этом в Роспотребнадзор. Минимум карантин по ОРВИ и гриппу может длиться 7 дней.


К слову,  многие новосибирцы не попадают в официальную статистику, лечась в домашних условиях. Ранее по просьбе НГС.НОВОСТИ врачи из разных медицинских центров Новосибирска рассказали, что думают о популярнейших народных методах самолечения. 

Ольга Власова
Фото KatarzynaBialasiewicz (Essentials/iStock)

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