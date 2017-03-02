Снежная каша остановила «скорую» на пути к 93-летнему больному

Снежная каша остановила «скорую» на пути к 93-летнему больному

На ул. Дениса Давыдова, 7/1 в Новосибирске автомобиль «скорой помощи» не смог проехать по снежной каше во дворе к подъезду 93-летнего ветерана, который ждал помощи.


Случай произошел вчера, 1 марта, во второй половине дня. «Машина заехала во двор, но не смогла подобраться к подъезду, на дороге — снежная каша. В итоге врач поднялся в квартиру, но все равно пришлось 93-летнего ветерана и инвалида I группы выводить к машине. Он еле-еле ковылял», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница 4-го подъезда, одна из соседок ветерана, ставшая очевидцем событий.


Председатель ТСЖ «Дениса Давыдова, 7/1» Наталья Лукина сказала, что она в курсе сложившейся ситуации. «Мы этого ветерана очень любим и уважаем. Вчера предлагали позвонить старшей по подъезду — вышли бы, помогли. Двор у нас дружный, но почему-то отказались. Еще, насколько мне известно, автомобилисты наши давали совет водителю "скорой", как он может проехать, но тот не стал рисковать», — описала ситуацию Лукина. По ее словам, уборку в их дворе планировали 2 марта, и сегодня с 9:00 снежную кашу активно убирают.


Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова говорит, что чаще всего машины «скорой» буксовали в начале зимы, когда были сильные снегопады.


«Сейчас, весной, тоже ждем небольшого всплеска буксовок, причем там, где мы зимой проезжали. Потому что хоть и стараются убирать подтаявший снег, есть управляющие компании, которые не очень внимательны к этому вопросу», — рассуждает Большакова.


В частном секторе уборка снега всю зиму оставляла желать лучшего. Недавно на спуске Ногина застряли сразу две «скорых» —одна пыталась вытащить другую, но тоже забуксовала.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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