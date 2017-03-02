В кошельках новосибирцев за год «осело» 127 тонн мелочи

В 2016 году Сибирское главное управление Центробанка России выпустило в наличный оборот монет на 134 млн руб. — две трети металлических денег осталось в кошельках и копилках новосибирцев.





В банке подсчитали, что за год у жителей Новосибирской области осталось на руках 127 тонн металлических денег.







«Банк России постоянно выпускает в обращение монеты, обратно в банковский сектор в первоначальных объемах они уже не возвращаются.





Монеты быстро выводятся из оборота, хотя могут и должны служить до 25–30 лет. Для сравнения, срок жизни 10-рублевой банкноты составляет в среднем меньше одного года»,





— рассказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.







В Сибирское ГУ Банка России возвращается от четверти до половины выпущенных монет номиналом 1 руб. и только 1–2 % 10-копеечных и 50-копеечных монет, пояснили в банке. В среднем на каждого жителя России, в том числе и младенцев, приходится по 439 монет. Они весят больше 1,2 кг, их общая стоимость больше 580 руб.





Новосибирцы любят коллекционировать не только монеты, находящиеся в обороте, но и сувенирные. Новосибирский нумизматический магазин Katz Coins Notes & Supples Corp. привозил для горожан монеты с изображениями краснокнижного ушастого ежа из зоопарка им. Р.А. Шило, трех дельфинов в честь открывшегося дельфинария, Российских Арктических территорий с изображением ордена Великой Отечественной войны.