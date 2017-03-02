Неуправляемая «Тойота» пробила дыру в заборе клиники Мешалкина

Утром 2 марта «Тойота» с женщиной за рулем слетела с дороги и протаранила забор новосибирской клиники Мешалкина.


Неуправляемая «Тойота» пробила дыру в заборе клиники Мешалкина (видео)


Авария произошла в 7:20. 


«Водитель Toyota Vitz при движении по Бердскому шоссе в сторону пр. Строителей потеряла управление, вылетела на обочину и пробила металлический забор клиники им. Мешалкина, заехав на парковку», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, водитель «Тойоты» не пострадала и никого больше не зацепила. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области также подтвердили, что в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.



Новосибирские водители достаточно часто врезаются в заборы, столбы и различные здания. Например, одно из таких происшествий случилось ночью 18 февраля: «Тойота» влетела в павильон станции метро «Октябрьская» после столкновения с «Ниссаном». В павильоне разбилось несколько стекол. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено специалистами мобильного приложения «Автоспас»
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение

Прочтений: 9640
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено