Неуправляемая «Тойота» пробила дыру в заборе клиники Мешалкина

Утром 2 марта «Тойота» с женщиной за рулем слетела с дороги и протаранила забор новосибирской клиники Мешалкина.









Авария произошла в 7:20.





«Водитель Toyota Vitz при движении по Бердскому шоссе в сторону пр. Строителей потеряла управление, вылетела на обочину и пробила металлический забор клиники им. Мешалкина, заехав на парковку», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, водитель «Тойоты» не пострадала и никого больше не зацепила. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области также подтвердили, что в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.









Новосибирские водители достаточно часто врезаются в заборы, столбы и различные здания. Например, одно из таких происшествий случилось ночью 18 февраля: «Тойота» влетела в павильон станции метро «Октябрьская» после столкновения с «Ниссаном». В павильоне разбилось несколько стекол.