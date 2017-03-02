Стала известна личность мужчины, найденного у Димитровского моста

Стала известна личность мужчины, найденного у Димитровского моста (фото)

Погибший мужчина, найденный 28 февраля в Оби у Димитровского моста в Новосибирске,  оказался пропавшим 54-летним рыбаком Андреем Петруниным.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил источник в правоохранительных органах.


Мужчина пропал 12 октября поздно вечером во время рыбалки в районе поселка Юный Ленинец. Андрей рыбачил вместе со своими друзьями и знакомыми. На нем был специальный костюм — забродник, под которым был слой теплой одежды, рассказывала ранее жена пропавшего Светлана Петрунина.

 

«Мне муж всегда говорил, что если в заброднике попасть в воду, то шансов выплыть ноль», — отмечала Петрунина.


Мужчину разыскивали полиция и волонтеры — ориентировку распространял отряд «Лиза Алерт». Поиски по горячим следам не дали успешных результатов, участники склонялись к версии, что рыбака унесло течением. Эта версия и подтвердилась.


Днем 28 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска очевидцы увидели плывущее по реке тело. На место выдвинулись спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Они подняли тело на борт аэробота и передали сотрудникам полиции. 

Ольга Власова
Фото предоставлено семьей пропавшего

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