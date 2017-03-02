Стала известна личность мужчины, найденного у Димитровского моста

Погибший мужчина, найденный 28 февраля в Оби у Димитровского моста в Новосибирске, оказался пропавшим 54-летним рыбаком Андреем Петруниным.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил источник в правоохранительных органах.







Мужчина пропал 12 октября поздно вечером во время рыбалки в районе поселка Юный Ленинец. Андрей рыбачил вместе со своими друзьями и знакомыми. На нем был специальный костюм — забродник, под которым был слой теплой одежды, рассказывала ранее жена пропавшего Светлана Петрунина.





«Мне муж всегда говорил, что если в заброднике попасть в воду, то шансов выплыть ноль», — отмечала Петрунина.







Мужчину разыскивали полиция и волонтеры — ориентировку распространял отряд «Лиза Алерт». Поиски по горячим следам не дали успешных результатов, участники склонялись к версии, что рыбака унесло течением. Эта версия и подтвердилась.





Днем 28 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска очевидцы увидели плывущее по реке тело. На место выдвинулись спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Они подняли тело на борт аэробота и передали сотрудникам полиции.