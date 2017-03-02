Новосибирцы массово признались в том, что ленятся работать

Служба исследований сайта Зарплата.ру опросила более тысячи новосибирцев и узнала, с каким настроением они ходят на работу и ради чего готовы на ней задерживаться.





Как оказалось, почти треть опрошенных (32 %) едут в офис «без особого энтузиазма». Чуть больше половины (53 %) ходят на работу в приподнятом настроении, остальные ответить затруднились.







Около четверти участников опроса (24 %) сообщили, что выкладываются на работе полностью. 47 % признались, что могли бы стараться больше, а 23 % рассказали, что ленятся и отсиживают часы.







«Среди факторов, которые заставляют новосибирцев работать лучше, на первом месте прибавка к зарплате (84 %), [за ней идут] комфортное рабочее пространство (64 %), профессиональный рост (62 %), интересные задачи (55 %), возможность самостоятельно планировать рабочее время (46 %). Одобрение коллег стимулирует только каждого пятого новосибирца», — отмечают аналитики сайта Зарплата.ру.







Ради прибавки к зарплате участники опроса готовы задерживаться на работе (77 %) и работать интенсивнее (94 %).







Удовлетворенность условиями работы новосибирцы оценивали по 10-балльной шкале. Как показало исследование, больше всего участников опроса устраивают их отношения с коллегами (7,3 балла). Уверенность в сохранности рабочего места новосибирцы оценили в среднем на 6,64 балла, свободу в организации работы — на 6,5 балла, комфорт рабочего пространства — на 5,57 балла.





«Зарплатой, начальником и перспективами новосибирцы довольны куда меньше — менее 5 баллов в этих категориях», — отмечают авторы опроса.





Ранее аналитики Зарплата.ру узнали у новосибирцев, почему они опаздывают на работу и как часто заводят служебные романы.