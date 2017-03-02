​МЧС попросило новосибирцев не паниковать при звуках сирен

В Новосибирске началась очередная проверка уличных громкоговорителей и сирен.







«Услышав звук сирены, просим население не паниковать, соблюдать спокойствие, продолжать заниматься своими повседневными делами», — предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что настраивать системы оповещения специалисты планируют вплоть до 10 марта. Проверка сирен будет проходить в двух районах Новосибирска — в Октябрьском (на территории Новосибирского аффинажного завода) и Первомайском (в садовых товариществах «Ивушка» и «Отдых-2»). После воя сирен по громкой связи будут звучать сообщения о проверке.







Последний раз раздавшийся в городе вой сирен встревожил новосибирцев 10 февраля. Как выяснилось позже, таким образом МЧС предупреждало горожан о надвигающихся морозах.