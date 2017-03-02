Ужасная одышка довела молодого водителя до пересадки сердца

Кардиохирурги новосибирской клиники Мешалкина провели трансплантацию здорового сердца профессиональному водителю с серьезным сердечным заболеванием — до визита к врачам он списывал ужасную одышку на перенесенную пневмонию.





Пациент с кардиологом Дмитрием Дорониным

«Конечно, такой диагноз — шок, но было понимание, что это необходимо. Я осознавал, что у истории два конца: жить или погибнуть. Родственники восприняли новость с ужасом. В семье никто никогда не страдал заболеваниями сердца. О трансплантации слышали только из телевизора», — цитируют пациента в пресс-службе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина.







В листе ожидания на пересадку сердца 39-летний пациент, представившийся Андреем Владимировичем, находился с июля 2016 года. Мужчина — профессиональный водитель с 20-летним стажем — впервые обратился с жалобами к кардиологу в родном Рубцовске еще в 2011 году.







До этого Андрей Владимирович списывал внезапно появившуюся одышку на перенесенную весной того же года тяжелую форму пневмонии, но кардиологи поставили диагноз «миокардит» — воспаление сердечной мышцы (миокарда).







«Через год после лечения тревожные симптомы проявились с большей силой, далее последовала череда госпитализаций: раз в полгода мужчина проходил обследование в отделении кардиологии городской больницы. Но состояние только ухудшалось», — описали состояние пациента в клинике. В 2014 году мужчину с пораженной сердечной мышцей и нарушениями ритма сердца впервые отправили в клинику Мешалкина, где врачи поставили ему электрокардиостимулятор.







Пациент почувствовал себя лучше, но в 2016 году, когда Андрей Владимирович приехал на контрольное обследование в клинику, новосибирские врачи выявили ухудшения. «К тому времени вновь усилилась одышка, я испытывал трудности в передвижении, в день получалось пройти лишь 500 м тихим шагом. Подняться по лестнице было проблематично. На третий этаж, где располагался рабочий офис, я поднимался с трудом», — вспоминает Андрей Владимирович.







Андрей Владимирович с супругой





В сентябре пациент получил аппарат вспомогательного кровообращения (АВК-Н) — механическую систему вспомогательной поддержки кровообращения. Переносимый аппарат предназначен для обеспечения жизнедеятельности пациента в ожидании трансплантации сердца, пояснили в центре. Когда мужчине потребовалась установка АВК-Н, ему отключили электрокардиостимулятор.







Трансплантация сердца проходила в декабре 2016 года — накануне мужчине стало гораздо хуже, кроме того, он уже не мог спать, только дремал сидя не больше 2 часов в сутки.





«Окончательно пропал аппетит, за день мог съесть пару ложек супа. По словам Андрея Владимировича, страх окончательно улетучился, он с нетерпением ждал развязки. Общаясь с мужчиной, понимаешь, он фаталист», — описали в клинике Мешалкина.







Операцией руководил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Сергей Альсов. После такой серьезной операции пациенты находится в стационаре под наблюдением специалистов больше месяца, и только сейчас они смогли подтвердить, что трансплантация точно стала успешной. После трансплантации сердца, когда пациент восстановился, врачи реимплантировали ему АВК-Н.







Сейчас у пациента пропала «ненавистная одышка», появился сон и аппетит. Он вновь может самостоятельно передвигаться.







«Перед операцией не чувствовал биения сердца, а сейчас слышу отчетливо: тук-тук-тук. Совсем нет ощущения, что сердце чужеродно.





После операции прошел месяц, за это время я истосковался по своему делу — хочется скорее сесть за руль автомобиля. Мотор заменили, и можно вновь отправляться в путь», — говорит Андрей Владимирович.







В клинике Мешалкина напомнили, что если донорский орган по всем параметрам подходит реципиенту, то пациента экстренно готовят к операции. «В России не требуется официально оформленного при жизни согласия на забор органов после смерти. Забор не допускается только в том случае, если человек выразил несогласие с изъятием его органов после смерти в письменном заявлении при жизни», — рассказали в клинике.







По данным биомедицинского центра, кроме Новосибирска такие операции проводятся в Кемерово и Красноярске. Ежегодно в России в год выполняются около 160 операций по пересадке сердца, в Новосибирске начиная с 2007 года врачи клиники Мешалкина ежегодно проводят до 10 трансплантаций.





«Учитывая, что квот на пересадку сердца выделяется мало, летальность составляет примерно 20 % в год, т.е. каждый пятый из списка умирает, не дождавшись донорского органа», — констатировали в пресс-службе федерального центра.







В 2016 году губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, описывающее порядок диагностики смерти мозга и забора у жителей Новосибирской области органов для трансплантации другим пациентам.