​Новосибирцев предупредили о гепатите в вяленой дыне

Новосибирцев предупредили о гепатите в вяленой дыне

В Новосибирске управление потребительского рынка предостерегло жителей города от покупки вяленой дыни на улице, так как она может быть заражена гепатитом А.


Об этом рассказали в администрации Советского района. По словам начальника районного отдела потребительского рынка Григория Волкова, предупреждение вышло в конце февраля из-за большого количества случаев заражения гепатитом, письмо получили все районные отделы в городе.


«Нам информацию эту предоставили с управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. Подозрение было, что вяленая дыня является источником заражения вирусом гепатита А», — объяснил Волков.


Он отметил, что жителей предостерегли от покупки вяленой дыни в местах, где торгуют без разрешения. Григорий Волков добавил, что в целом в таких местах не рекомендуют покупать любые другие продукты.


Новосибирцев уже не в первый раз предупреждают об опасных болезнях в еде. Однако иногда эти предупреждения оказываются слухами. Например, в конце января новосибирцы пересылали друг другу по WhatsApp аудиосообщения о зараженных гриппом мандаринах. После этого главный инфекционист области уверила, что эти сообщения — не более чем спам.

Елена Громкова
Фото bergamont (Essentials/iStock)

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