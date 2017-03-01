Внедорожник «Лексус» застрял в яме посреди дороги

Внедорожник застрял на трамвайных путях в центре Новосибирска — водитель не смог выбраться сам и вызвал эвакуатор.


Внедорожник «Лексус» застрял в яме посреди дороги (фото)


Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию «Лексуса», застрявшего на трамвайных путях у остановки «Автовокзал». Дорожный курьез произошел 1 марта в 17:30.


«Водитель вышел из машины и попросил помочь водителя трамвая, но тот сказал, что не может, и поехал дальше. Мужчина собирался вызывать эвакуатор», — описал читатель.


За эту зиму это не первый случай, когда иномарки застревают на трамвайных путях. В начале декабря на остановке «Жилмассив Танкистов» в Ленинском районе автомобиль «Субару Форестер» пытался объехать пробку, но тоже застрял на трамвайных путях.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
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