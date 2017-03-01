Попавшийся пьяным за рулем водитель съел доказательства в суде

Попавшийся пьяным за рулем водитель съел доказательства в суде

Судебные приставы из Новосибирской области просят возбудить уголовное дело против водителя, который в суде съел талон медицинского освидетельствования.


Инцидент произошел в Болотном после того, как инспекторы ГИБДД остановили машину с пьяным водителем за рулем. «От медицинского освидетельствования он не отказался, но результаты складывались явно не в его пользу», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


На прошлой неделе, 22 февраля, 32-летний нарушитель пришел в суд, чтобы ознакомиться с материалами административного дела. Он подошел к секретарю, начал тщательно просматривать бумаги и в это время решился на оригинальную выходку.


«Поддавшись непонятному внутреннему порыву, любитель выпить за рулем схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови и съел его, шокировав своим поступком секретаря», — рассказали в службе судебных приставов.


После этого судебные приставы Болотнинского района собрали и передали в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).


Это не первый в Новосибирской области случай бунтарского отношения к документам. Например, в прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как не желающий жениться мужчина украсил свой паспорт цитатой из песни Укупника.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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