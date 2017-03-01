В Первомайке нашли подвешенный на светофоре труп парня

Утром 1 марта в Новосибирске на станции Инская на светофоре нашли подвешенного мужчину.







«Обнаружен труп мужчины, личность еще не установлена. На вид молодой 20–23 года, при себе никаких документов не имел, телефона тоже. Проверка доследственная нами организована», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.





Следователи выясняют, что произошло с мужчиной, по предварительной информации, следов насильственной смерти не было, а тело было подвешено. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.







По информации пресс-службы УТ МВД на транспорте по СФО, тело нашли в 7:10 на столбе опоры сигнального светофора на перегоне ст. Иня-Южная – Новосибирск-Южный.







На мужчине была вязаная шапка черного цвета с белыми полосками, черно-синий пуховик до пояса, черные перчатки, серо-синие джинсы, коричневая футболка с рисунком «оскаленный медведь», черное трико, синяя олимпийка, черные кроссовки на белой подошве, его рост около 180–185 см, добавили в пресс-службе транспортной полиции.







Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (383) 338-24-61, 337-97-63, 8-999-304-32-18.







Это уже второй погибший неизвестный мужчина, о котором НГС пишет сегодня. До этого мы рассказывали о том, как спасатели вытащили из Оби тело в рыбацкой одежде.

