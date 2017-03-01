Новосибирцы отмечают День кошек и хвалятся питомцами в Instagram

Сегодня, 1 марта, в России отмечают День кошек — новосибирцы поздравляют друг друга и своих домашних любимцев в социальных сетях.

Праздник, который не имеет статус официального, отмечают с 2004 года. Тогда его впервые провел Московский музей кошки.



#денькошек #lovecat #котомания #britishcat#мия Публикация от Anna (@any108any) Фев 28 2017 в 9:05 PST





Единственное в Новосибирске котокафе Murchim в честь праздника угостило живущих в нем котиков двойной порцией лакомства.







«Но это только один раз, потому для животных важна дисциплина. Сейчас у нас 9 кошек и еще трое должны приехать. А всего за время работы мы отдали в добрые руки 42 кота», — рассказали в котокафе.

Новосибирцы сегодня активно выкладывают своих кошек в «Инстаграм» и пишут поздравления.







По данным Википедии, есть еще Международный день кошек, который отмечают с 2002 года. Он выпадает на 8 августа, а инициатором стал Международный фонд Animal Walfare. В США День кошки отмечают 29 октября, в Японии — 22 февраля.







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