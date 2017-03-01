Новосибирцы отмечают День кошек и хвалятся питомцами в Instagram

Новосибирцы отмечают День кошек и хвалятся питомцами в Instagram (фото)

Сегодня, 1 марта, в России отмечают День кошек — новосибирцы поздравляют друг друга и своих домашних любимцев в социальных сетях.

Наш котенок бобтейл, сын Ирмы, освоился и подружился с собакой у своих хозяев, фото мне прислали вчера, и, хоть мой Инстаграм последнее время напоминает инсту кошатника, а не татуировщика - но я не могла не поделиться такой умиротворяющей фотографией 😍 . Всем добра и с первым днём весны! И днём кошек! 🙌🏻 Скоро лето и солнце, народ, наконец то 🙏🏻 🌿🌸🌼 #kurilianbobtail #kitten #cats #instacat #instadog #dog #catstagram #dogstargram #siberians #tomsk #novosibirsk #spring2017 #новосибирск #томск #весна2017 #курильскийбобтейл #котенок #собака #овчарка

Публикация от @innatattoo

Праздник, который не имеет статус официального, отмечают с 2004 года. Тогда его впервые провел Московский музей кошки.

#денькошек #lovecat #котомания #britishcat#мия

Публикация от Anna (@any108any)


Единственное в Новосибирске котокафе Murchim в честь праздника угостило живущих в нем котиков двойной порцией лакомства. 


«Но это только один раз, потому для животных важна дисциплина. Сейчас у нас 9 кошек и еще трое должны приехать. А всего за время работы мы отдали в добрые руки 42 кота», — рассказали в котокафе.

Новосибирцы сегодня активно выкладывают своих кошек в «Инстаграм» и пишут поздравления.


По данным Википедии, есть еще Международный день кошек, который отмечают с 2002 года. Он выпадает на 8 августа, а инициатором стал Международный фонд Animal Walfare. В США День кошки отмечают 29 октября, в Японии — 22 февраля.


Если вам есть что рассказать о своем котике присылайте его фото и пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость». 

Анна Наумцева
Фото vk.com/murchim_cafe (1), instagram.com

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