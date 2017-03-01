Миллионный долг вынудил законопослушного парня ограбить офис микрокредитов

Подозреваемый в разбое (кадр с камеры видеонаблюдения)
Подозреваемый в разбое (кадр с камеры видеонаблюдения)

В Новосибирске арестовали 22-летнего парня, который из-за долгов напал с пистолетом на сотрудницу офиса микрозаймов в Заельцовском районе.


«Как пояснил подозреваемый, он задолжал своим знакомым в общей сложности около миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По данным полиции, вечером 26 февраля молодой человек ворвался в офис по выдаче микрокредитов на Красном проспекте, наставил на сотрудницу пневматический пистолет и потребовал у нее деньги. «Женщина отдала нападавшему 3 тыс. руб., однако это не устроило злоумышленника, который потребовал выдать ему более крупную сумму», — описали ситуацию в МВД.


Во время разговора с налетчиком женщина успела незаметно нажать тревожную кнопку. Примчавшиеся по сигналу сотрудники ЧОП удерживали подозреваемого до приезда полиции. А полицейские увезли молодого человека в дежурную часть, забрали у него пистолет и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).


Как установили полицейские, подозреваемому 22 года, он приехал в Новосибирск из Красноярска. «Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался», — уточнили в пресс-службе полиции.


Вчера, 28 февраля, суд поместил подозреваемого под стражу.


Ранее Объединенное кредитное бюро подсчитало, что на каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит в 192,5 тыс. руб. А аналитики Национального бюро кредитных историй выяснили, что почти 10 % новосибирцев с долгами по кредитам каждый месяц отдают банкам больше половины своих доходов.

Ольга Хмелевская
Скрин видео с сайта 54.мвд.рф

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