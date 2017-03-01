Начались продажи нового поколения самой популярной машины в России

Начались продажи нового поколения самой популярной машины в России (фото)

Сегодня, 1 марта, в России стартовали продажи самого продаваемого в стране автомобиля — нового поколения Hyundai Solaris.


Как сообщили в новосибирском дилерском центре «Hyundai Автомир», первые товарные автомобили поступят заказавшим их клиентам с 9 марта. Предзаказ работает уже давно, можно выбрать комплектацию и цвет.


«Потенциальные покупатели живо интересуются новой моделью, она произвела положительные впечатления, в интернете много тестов и отзывов о "Солярисе"», — говорит директор «Hyundai Автомир» Аркадий Бирюков.


Как ранее сообщал НГС.АВТО, новое поколение Solaris получило свежую платформу, колесная база и длина увеличились на 30 мм, ширина машины выросла тоже на 30 мм — почти С класс.


Моторная линейка представлена новыми двигателями (1,4 и 1,6 л), мощностью 99,7 л.с. и 123 л.с. В базовой комплектации появились системы: ЭРА-ГЛОНАСС, курсовой устойчивости, контроля давления в шинах.


Начальный вариант «Соляриса» стал даже дешевле прежнего — 599 000 руб. Другие версии подорожали — Active Plus с «автоматом» стоит 739 900 руб., а «максималка» — 899 900 руб. без дополнительных пакетов.


По итогам 2016 года Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в России, обогнав даже лидера прошлых лет LADA Granta. Основные конкуренты «Соляриса» — KIA Rio, Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото hyundai.ru

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