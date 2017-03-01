Мэрия назвала дату, к которой все крыши должны быть очищены от снега

Все скатные крыши в Новосибирске должны быть очищены от снега к 10 марта.







На сегодня в городе осталось привести в порядок 394 кровли, с 91 % крыш нападавший за зиму снег уже убрали. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.







Также в мэрии отчитались об уборке снега со дворов. Снег вывезли из 5 тыс. 898 дворов, осталось еще чуть больше 2 тыс., заявили в пресс-службе.







Убирать лед с балконов и карнизов должны сами новосибирцы, а очищать снег с крыш — управляющие компании. Они должны следить, чтобы на крышах со скатом снега накапливалось не больше 30 см в высоту. Сосульки с крыш и вовсе нужно сбивать оперативно — за 12 часов с момента их появления, разъяснили правила в мэрии. При этом в пресс-службе заверили, что специалисты мониторят ситуацию ежедневно.







«Руководители управляющих компаний несут персональную ответственность», — подчеркнули в администрации.







Начавший таять и падать с крыш снег доставляет немало хлопот новосибирцам. От упавших с крыш кусков наледи и снежных шапок страдают и пешеходы, и автомобилисты. За последние дни редакции НГС.НОВОСТИ стало известно о случаях падения больших снежных масс в Дзержинском, Октябрьском и Калининском районах.







Под прицел наледи попадают и посетители торговых центров. 24 февраля куски снега упали на голову пешеходу у ГУМа. Также сегодня читательница сообщила, что продавцы магазина на ул. Титова выпускали покупателей через черный ход из-за сбрасывания снега с крыш.







Чтобы спасти от снежных глыб машины, некоторые горожане проявляют изобретательность. Так, один из жителей Горского микрорайона обложил свое авто матрасом и картоном, чтобы спасти его от снега во время чистки крыш.







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