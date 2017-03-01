Под Новосибирском продают лайку Пыхтуна и двух медведей

Московский информационно-аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания «Центрохотконтроль» решил продать живущих в Новосибирской области лаек, кабана и медведей.





«ФГБУ "Центрохотконтроль" объявляет о реализации движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления», — сообщается на сайте центра.







Под «движимым имуществом» в центре подразумевают 21 западносибирскую лайку, кабана и двух медведей.





Сейчас животные находятся в селе Кубовая в Новосибирской области, в бывшем Государственном опытном охотничьем хозяйстве по разведению собак «Кубовое». Покупать животных можно будет с 6 марта.







В «Кубовом» рассказали, что по приказу министерства природных ресурсов учреждение, сотрудники которого занимались разведением западносибирских лаек, присоединили к ФГБУ «Центрохотконтроль». Животные оказались им не нужны, и центр решил их продать.





«Купить может любое физическое или юридическое лицо, оценочная стоимость собак проведена и выставлена [на сайте]. Любой человек приезжает, смотрит, покупает, ему выдаются документы: родословная и ветеринарный паспорт. Западносибирская лайка — охотничья собака. Она может на любого зверя пойти — медведя, барсука, косулю», — пояснили в учреждении.







Всего на продажу выставлена 21 западносибирская лайка. Например, 6-летний кобель Пыхтун серого с белым окраса продается за 5 тыс. руб., 7-летняя сука Тында-Инча рыжего с белым окраса — за 8 тыс. руб. Дороже всех стоит 3-летний рыжий кобель Путик — почти 12 тыс. руб.







Кроме того, желающие могут купить 3-летнюю самку кабана за 9,5 тыс. руб., годовалую самку медведя за 59,5 тыс. руб. или 2-годовалого самца медведя за 48,5 тыс. руб.





К медведям и кабану подводили лаек, чтобы собаки знали запах дикого зверя, пояснили в «Кубовом».







В последний раз медведя в Новосибирске продавали в 2015 году — медведица Маша жила 8 месяцев в вольере частного дома в Прокопьевске Кемеровской области. После публикации объявления на сайте Avito.ru медведицу забрали в парк дикой природы при курорте Танай.

