2ГИС назвал самые опасные места на дорогах Новосибирска

На картах 2ГИС обновился слой с отметками о самых опасных участках новосибирских дорог, на которых чаще всего случаются аварии.







«За первый месяц [2017] года зафиксировано 6 новых очагов аварийности: участок на Октябрьском мосту; перекрестки ул. Лежена и Б.Богаткова; Героев Революции и Тельмана; Крылова и Татарской; Семьи Шамшиных и Некрасова; Д.Донского и Красного проспекта. Два участка — в районе дома № 16 по ул. Б.Хмельницкого и пересечение ул. Кедровой и Мочищенского 1-го шоссе — больше не считаются опасными и удалены из слоя», — сообщили в PR-службе компании «2ГИС».





При этом за весь 2016 год в городе обнаружили 60 аварийно-опасных участков — на 20 больше, чем в 2015 году. На них произошло 263 ДТП, в которых 6 человек погибли, 305 получили травмы.





Судя по карте 2ГИС, лидером по количеству ДТП с пострадавшими за последние 12 месяцев стал перекресток ул. Кропоткина – Ипподромской.





За год в этом месте случилось 9 аварий, в них пострадали 9 человек.











Всего на одно ДТП от лидера отстают перекресток ул. Плановой и Дуси Ковальчук (11 пострадавших за год), пл. Калинина (8 пострадавших) и пересечение ул. Ипподромской и Военной (8 пострадавших).







Рекордсменом по количеству аварийно-опасных участков на одной улице стал Красный проспект (8 мест концентрации ДТП).





Для сравнения: на ул. Большевистской оказалось 4 таких участка, а на ул. Фрунзе, Бориса Богаткова и Немировича-Данченко — только по 3 места концентрации ДТП.







На ул. Б.Хмельницкого, несмотря на ее протяженность, отмечен только один аварийно-опасный участок — на пересечении со 2-м Краснодонским переулком. Всего одно место концентрации ДТП можно увидеть на Гусинобродском шоссе, такие же показатели — у ул. Никитина, Первомайской и пр. Дзержинского.







Чтобы увидеть самые аварийно-опасные участки на сайте 2gis.ru и в 2ГИС для компьютеров, нужно включить дополнительный слой «Очаги аварийности» в правом верхнем углу экрана. Статистику для этого слоя предоставляет ГИБДД.







Всего на картах 2ГИС для Новосибирска представлено 4 дополнительных слоя, в том числе появившиеся в прошлом году слои «Новосибирск малоизвестный» и «Кинохроника».





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