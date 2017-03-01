​Школы получили указ от мэрии отмечать 100-летие Октябрьской революции

Школы получили указ от мэрии отмечать 100-летие Октябрьской революции

Школы Новосибирска получили от мэрии указание отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.


Эту информацию НГС.НОВОСТИ подтвердили в нескольких школах Новосибирска.


«У нас будет кинолекторий "Вечный зов" — будут проводить учителя истории. Будет просматриваться фильм, возможно, в несколько этапов, с последующим его обсуждением. Потом книжная выставка "Образ революции в литературе". Будут проводиться уроки памяти по темам: "Октябрьская революция. Факты и размышления", "История и уроки Октября"», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 210 Анна Шедько. Она добавила, что эти мероприятия пройдут ближе к дате Октябрьской революции.


Шедько отметила, что документ от мэрии о подготовке они получили недавно, а программу составили еще до этого.


Источник в школе № 23 также подтвердил НГС.НОВОСТИ, что руководство получило от мэрии документ о подготовке к годовщине революции.


Сегодня, 1 марта, в Новосибирске уже начали отмечать приближающуюся годовщину революции. Утром в мэрии прошла историко-научная конференция «Революция 1917 года в России: причины и предпосылки», в ней приняли участие ученые-обществоведы.


Постановление о подготовке и проведении мероприятий к столетию мэр Анатолий Локоть подписал в конце января, прежде сообщал пресс-центр мэрии. Мэр также возглавил оргкомитет по подготовке.


О том, как новосибирцы отметили 99-летие Октябрьской революции, можно посмотреть в этом материале на НГС.


Справка: Октябрьская революция  — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1917 года. После революции началась Гражданская война в России, было свергнуто Временное правительство (сформированное после отречения Николая Второго), и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, которое возглавил Владимир Ленин.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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