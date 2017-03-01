Пятилетнему мальчику без пальцев сделали движущийся протез в стиле гонки из мультика

Маленький новосибирец с врожденной патологией — отсутствием пальцев на левой руке — получил бесплатный инновационный протез, раскрашенный под его любимого персонажа мультфильма «Тачки».







У 5-летнего Данилы так называемая дисплазия — не развита кисть левой руки, это врожденная патология, пояснил заместитель директора по производству Новосибирского протезно-ортопедического предприятия Антон Каменев.







«То есть у него есть вращательные сгибательные функции в кисти, но пальчиков нет. В таком случае можно сделать такой протез — тяговый. Родители оформляют ребенку инвалидность, дальше оформляется индивидуальная программа реабилитации, в программу вписаны изделия, которые человек может получить бесплатно от государства. Протезы все бесплатны», — рассказал замдиректора, отметив, что с такой патологией, как у Данилы, получить протез не было проблемой.











Родители мальчика искали информацию по установке протезов в России и первоначально обратилась к резидентам «Сколково» — компании «Моторика», разрабатывающей индивидуальные тяговые и бионические протезы кисти и предплечья для детей и взрослых. «Моторика» связалась, в свою очередь, с новосибирским предприятием, и оно вышло на семью Данилы.





«Все, мы договорились, отправили фото с размерами ручки к ним, ребята напечатали на 3D-принтере по заказу этот протез и уже сюда прилетели устанавливать — заодно обучили наших специалистов», — описал Антон Каменев.







Необычная расцветка под героя мультфильма «Тачки» — гоночного автомобиля по имени Молния МакКуин — была желанием самого Данилы, он попросил отца сделать именно такой дизайн протеза.







«Он очень любит мультик про тачки и хотел сделать что-то подобное для себя. И поэтому там цифра, как на борту этого автомобиля, и расцветка похожая. Вчера, когда устанавливали, мальчик приехал со своей машинкой и сравнивал, насколько его рука похожа теперь на нее», — улыбнулся заместитель руководителя.







Искусственные пальцы берут предмет, когда Данила сгибает в кисти руку, объяснил Антон Каменев. Новой рукой мальчик может брать предметы — например игрушечную машинку. Также с помощью протеза он может кататься на велосипеде.











По словам Каменева, вообще маленьким детям устанавливают косметические протезы, а функциональный протез столь юный пациент получил впервые — это стало возможным, поскольку у мальчика частично кисть все-таки чувствительна. Представитель предприятия добавил, что такое заболевание у новосибирских детей довольно редкое — примерно у 10 человек в НСО.







Самостоятельности и независимости жителей с ограниченными возможностями здоровья добивается в «Сколково» также новосибирская компания «Катервиль», специализирующаяся на производстве автоматизированных инвалидных колясок. Подробнее НГС рассказывал о компании в 2016 году. В конце прошлого года «Катервиль» победила в конкурсе «Качество жизни» фонда «Сколково».