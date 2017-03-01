Девушки-черлидеры выстроились в живую пирамиду и взяли «золото» чемпионата России

Девушки-черлидеры выстроились в живую пирамиду и взяли «золото» чемпионата России (видео)


Новосибирские спортсмены-черлидеры вернулись с чемпионата и первенства России, где успешно выступила и завоевали несколько медалей, в том числе золотую.


Соревнования прошли в Москве, 23–26 февраля в игровом зале ЦСКА. 


«Спортсменов было очень много. Три возрастных категории — дети, юниоры и взрослые. В каждой категории состязались 10 и более команд по 20–25 человек. Спортсмены из Новосибирской области взяли "золото", два "серебра" и "бронзу". Таким образом мы отобрались на чемпионат Европы и выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта», — рассказала НГС.НОВОСТИ приехавшая с соревнований Катерина Сурова, президент Новосибирской региональной общественной организации «Федерация черлидинга Новосибирской области».



Как пояснила Сурова, соревнования проходят в шести дисциплинах между командами, которые делают разные акробатические элементы: растяжку, сальтовые и твистовые вращения. Также соревнующиеся строят живые пирамиды.


«Чир - тут -дисциплина, основанная на взаимодействии стантов (небольших команд) в пирамидах. Пирамиды имеют ограничения и не превышают трех уровней, но этого вполне достаточно, чтобы иметь невообразимо большое разнообразие форм и конфигураций. И тут уже оцениваются креатив, скорость и сложность перестроения. Помимо этого в обязательную программу входит исполнение акробатических дорожек и прыжков. Именно эта дисциплина принесла НСО "золото"», — рассказала Сурова.


Теперь новосибирских черлидеров ждет чемпионат Европы, который пройдет в Праге 1–2 июня.


В федерацию черлидинга НСО входит также дэнс-поддержка ХК «Сибирь», команда «Dolls». По итогам 2016 года КХЛ включила «Dolls» в число самых красивых групп поддержки хоккеистов лиги.

Анна Наумцева
Видео youtube.com, канал Marina Smirnova, предоставлено организацией «Федерация черлидинга Новосибирской области»

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