Мэрия заказала модель развития дорог и транспорта за 20 миллионов

Мэрия заказала модель развития дорог и транспорта за 20 миллионов

Власти Новосибирска заказали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города за 20 млн руб.


28 февраля департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта — 20 млн руб., источник финансирования — городской бюджет на 2017–2018 годы. Итоги конкурса подведут 29 марта.


Победитель должен будет до 30 ноября 2017 года разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на площади 502,67 кв. км в соответствии с генпланом Новосибирска. Разрабатывается программа на оставшийся срок генплана города — до 2030 года.


Программа, в частности, должна касаться условий для пешеходного и велосипедного передвижения, а также эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города.


Программа должна состоять из 5 частей: паспорта, характеристики нынешнего состояния транспортной инфраструктуры, прогноза изменений объемов и характера передвижения людей и перевозок грузов по городу, вариантов развития, а также оценки эффективности инвестпроектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.


Иллюстрация из комплексной транспортной модели, разработанной специалистами СГУПСа
Иллюстрация из комплексной транспортной модели, разработанной специалистами СГУПСа


Напомним, что в 2014 году комплексную транспортную модель Новосибирска разработали в СГУПС. На это потребовалось 16,6 млн руб. Эксперты университета исследовали интенсивность, плотность и скорость потоков транспорта, места зарождения и поглощения этих потоков, проанализировали, какие участки города испытывают «транспортную дискриминацию», т.е. загружены больше всего.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-центр мэрии и попросили прокомментировать, чем программа комплексного развития транспортной инфраструктуры будет отличаться от программы, разработанной в СГУПСе. На момент публикации новости ответ из мэрии не пришел.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова (1), Ольги Бурлаковой (2)

Прочтений: 2380
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено