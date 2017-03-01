Мэрия заказала модель развития дорог и транспорта за 20 миллионов

Власти Новосибирска заказали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города за 20 млн руб.





28 февраля департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта — 20 млн руб., источник финансирования — городской бюджет на 2017–2018 годы. Итоги конкурса подведут 29 марта.







Победитель должен будет до 30 ноября 2017 года разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на площади 502,67 кв. км в соответствии с генпланом Новосибирска. Разрабатывается программа на оставшийся срок генплана города — до 2030 года.







Программа, в частности, должна касаться условий для пешеходного и велосипедного передвижения, а также эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города.





Программа должна состоять из 5 частей: паспорта, характеристики нынешнего состояния транспортной инфраструктуры, прогноза изменений объемов и характера передвижения людей и перевозок грузов по городу, вариантов развития, а также оценки эффективности инвестпроектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.







Иллюстрация из комплексной транспортной модели, разработанной специалистами СГУПСа





Напомним, что в 2014 году комплексную транспортную модель Новосибирска разработали в СГУПС. На это потребовалось 16,6 млн руб. Эксперты университета исследовали интенсивность, плотность и скорость потоков транспорта, места зарождения и поглощения этих потоков, проанализировали, какие участки города испытывают «транспортную дискриминацию», т.е. загружены больше всего.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-центр мэрии и попросили прокомментировать, чем программа комплексного развития транспортной инфраструктуры будет отличаться от программы, разработанной в СГУПСе. На момент публикации новости ответ из мэрии не пришел.

