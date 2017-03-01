В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше

Из-за сырости в квартире новосибирской двухэтажки частично обрушился потолок — сидевшую за компьютером женщину чудом едва не задело осколками.


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)

Инцидент произошел на 2-м этаже дома № 36 по ул. Планировочной. Как рассказала супруга владельца квартиры Галина Ширкова, с небольшой протечкой потолка на кухне и в зале семья столкнулась еще в прошлом году, поэтому летом управляющая компания отремонтировала им крышу. Однако после ремонта ситуация усугубилась.


Как отмечает Галина Ширкова, новая обслуживающая организация, к которой дом перешел недавно, снег с крыши над их квартирой почти не скидывала, поэтому на кровле скопился полуметровый слой льда. «В связи с тем, что квартира у нас теплая, я окна постоянно открывала. Видно, тепло шло, и образовывалась, и образовывалась эта наледь», — описала ситуацию жительница квартиры.


По словам женщины, после потепления в декабре потолки в квартире начали сильно течь. 


«Прям дождем. У меня емкости стояли на окнах, на полу. В спальне 3-4 емкости.


В зале по окнам текло очень сильно, в углу, где телевизор (где сейчас обвалилось), вот там текло. В кухне с люстры и с потолков течет, с окон течет. У меня на окнах были сосульки, рамы отошли от косяков», — отметила женщина.


Как уточнила Галина Ширкова, талая вода с потолка бежала весь январь и февраль. Чтобы хоть как-то спасти положение, 22 февраля муж женщины и плотник из ЖЭУ постелили на крышу полиэтиленовую пленку. Но через 2 дня вода с потолка полилась опять, отмечает жительница квартиры.


А вчера, 28 февраля, когда женщина сидела за компьютером в зале, рядом с ней обрушился кусок отсыревшего потолка. 


Приклеенная потолочная плитка отвалилась вместе со штукатуркой. Осколки рухнули на телевизор и кресло.


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


Как отметила Галина Ширкова, после этой аварии работники ЖЭУ снова натянули пленку на крышу, а сегодня поливают ее водой, пытаясь растопить оттаявший лед. При этом женщина считает, что лед лучше не растапливать, а долбить, так как льющаяся вода может усугубить протечку в ее квартире.


В свою очередь начальник ЖЭУ-24 Наталья Мякишева пояснила НГС.НОВОСТИ, что лед все-таки предпочтительнее растапливать, так как при долблении можно повредить не только старый, но и еще годный шифер.


 А приступить к ремонту крыши работники ЖЭУ смогут только тогда, когда с нее полностью сойдет наледь. Пока придется спасать потолок при помощи целлофана, за которым ЖЭУ обещает следить.


«Мы будем … периодически отчерпывать воду [из целлофана], т.е. постараемся больше уже не допустить такого, чтобы дальше обрушение [продолжилось]», — сообщила Наталья Мякишева. Также она добавила, что сегодня ЖЭУ подготовит гарантийное письмо, в котором обязуется отремонтировать кровлю и сделать ремонт в квартире с обрушившимся потолком.


Руководитель ЖЭУ уточнила, к обслуживанию дома № 36 по ул. Планировочной ее предприятие приступило 12 декабря. До этого проблемный дом, которым управляет «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», обслуживал другой подрядчик — ООО «РЭУ-2». 


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)



В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


В квартире обрушился потолок из-за снега на крыше (фото)


Месяцем ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали историю еще одной новосибирской семьи, в квартире которой частично обрушилось потолочное перекрытие. Игравших на полу детей спас натяжной потолок.

Ольга Хмелевская
Фото Вероники Грибуковой

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