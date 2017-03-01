ДПСник полчаса проверял утреннюю маршрутку: пассажирке стало плохо

ДПСник полчаса проверял утреннюю маршрутку: пассажирке стало плохо (видео)

Новосибирцы утром полчаса ждали водителя маршрутки, которую остановил инспектор ДПС при съезде с Коммунального моста.


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница, которая сообщила, что утром опоздала на работу из-за неожиданной остановки маршрутного такси инспектором ДПС.


Женщина рассказала, что ехала с левого берега на маршрутном такси № 18 «мкрн "Чистая Слобода" – Рынок Гусинобродский». Около 9:15 недалеко от остановки «Восход» маршрутка остановилась. Водитель ушел и закрыл двери. В салоне осталось около 15 человек. Во время ожидания одной из пассажирок стало плохо — в салоне было душно. Позже девушка пересела на переднее сиденье рядом с водителем.


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска НГС.НОВОСТИ сообщили, что инспекторы ДПС останавливают для проверки маршрутные такси только в случаях крайней необходимости — если водитель серьезно нарушает правила дорожного движения и рискует здоровьем пассажиров.


«В утренние часы на маршруте движения обычно работает [подразделение] "МТОР", его личный состав останавливает водителей на конечных остановках и проверяет их», — пояснили в отделе пропаганды.


Напомним, за прошлый год инспекторы ДПС зафиксировали в Новосибирске 350 тыс. нарушений правил дорожного движения, причем почти в каждом пятом случае на нарушениях попались пешеходы.


Маршрутка сверху чуть правее центра кадра


Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой
Видео с веб-камеры «Сибирские сети», cam.211.ru

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