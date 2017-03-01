Рядом с Димитровским мостом заметили плывущее по реке тело

Рядом с Димитровским мостом заметили плывущее по реке тело

Днем 28 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска из Оби вытащили тело мужчины в рыбацкой одежде.


«Обнаружено тело человека, плывущее по реке, сообщили очевидцы. Тело пожилого мужчины, личность не опознана, поднято на борт аэробота и доставлено на берег, передано сотрудникам полиции», — рассказали спасатели МАСС.


По информации следственного управления СК РФ по НСО, мужчину вытащили из Оби недалеко от Димитровского моста. На вид ему 50–60 лет, он был в рыбацкой одежде, его личность пока неизвестна.


«По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется», — отметили следователи, сейчас они ведут доследственную проверку.


Они выясняют обстоятельства произошедшего, ищут свидетелей и уже назначили экспертизу, чтобы узнать причину смерти.


В августе 2016 года НГС рассказывал о другом случае, который закончился тем, что из Оби вытащили мертвого мужчину. Новосибирский предприниматель поругался со своим маляром, вместе с другом избил его до смерти, а после сбросил в реку. Предприниматель получил 15 лет

Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко

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