Купившему прописку ради элитной школы отцу вынесли приговор

Купившему прописку ради элитной школы отцу вынесли приговор

Новосибирца приговорили к штрафу в 13 тыс. руб. за поддельный штамп о прописке, который позволил устроить ребенка в престижную школу.


Мировой судья 3-го судебного участка Железнодорожного района Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу 1 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


36-летнему Константину Меренову инкриминировалось использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Мужчина полностью признал вину. В Новосибирске это было первое уголовное дело об использовании поддельных документов для записи в школу.


НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали об истории. Мужчина нашел того, кто поставит желаемый штамп, весной прошлого года через интернет. За услугу он заплатил 18 тыс. руб. То, что прописка поддельная, выяснилось только в ходе проверки управления по вопросам миграции (бывшая ФМС).


В прокуратуре уточнили, что ребенок учится в школе, выбранной ему отцом. По информации источника, знакомого с делом, речь идет о лицее № 9.


Приговор Константину Меренову пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в прокуратуре. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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